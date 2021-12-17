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    宜蘭民進黨團：明公投四個不同意 再現「同島一命」精神

    宜蘭縣議會民進黨團呼籲四大公投四個不同意。左起為縣議員簡松樹、張秋明、林麗、陳俊宇、宜蘭市長江聰淵、立委陳歐珀特助吳文進、縣議員陳文昌。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭縣議會民進黨團呼籲四大公投四個不同意。左起為縣議員簡松樹、張秋明、林麗、陳俊宇、宜蘭市長江聰淵、立委陳歐珀特助吳文進、縣議員陳文昌。（記者蔡昀容攝）

    2021/12/17 14:48

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕四大公投明天登場，最後關頭，宜蘭縣議會民進黨團、民進黨籍宜蘭市長江聰淵再催票，呼籲大家了解公投議題，為自己、為台灣投下四個不同意，捍衛國家正確的政策，再次展現「同島一命」的團結精神。

    民進黨宜蘭縣黨部主委、議會黨團總召陳俊宇說，民進黨宜蘭縣黨部一個多月以來，辦理超過14場公投說明會，及多場重要路口宣講和徒步拜票，現在剩下最後一哩路，「明天無論風雨，都不能阻擋我們挺台灣的決心，請鄉親們一定要站出來，讓台灣繼續向前走！」

    江聰淵表示，他擔任數場公投說明會及拜票活動的主講者，認同「四個不同意」的民眾逐漸增加，但對於明天的公投，仍然不能樂觀，公投結果將直接影響台灣未來經濟、環境、國際關係與民主，「為了台灣總體發展，我們會繼續堅持四個不同意到最後一刻！」也拜託大家與身邊親友說明公投議題，呼籲遊子返鄉投票。

    縣議員林麗說，環保、能源、食安及民主，一直是政府相當重視的問題，明天的四項公投案對台灣未來發展極其重要；縣議員簡松樹說，公投無關政黨傾向，並提醒投票單上更不會出現選舉人頭像，請大家一起號召親友們投下「四個不同意」。

    縣議員張秋明、陳文昌表示，台灣疫情爆發時，政府呼籲大家團結一致、齊心對抗疫情，明天的公投也是相同道理，投票結果會直接影響人民的居住安全、國家未來經濟走向等問題，再次懇請所有縣民們，明天一定要出門投票，再次展現「同島一命」的團結精神。

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