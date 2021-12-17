延宕多時 中市議員批市府海線建設牛步

中市議員楊典忠（右）批市府將海線建設邊緣化。（記者蘇金鳳攝）

2021/12/17 15:04

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨中市議員楊典忠、何文海今天在市議會提出質疑，海線有多項建設延宕，盧秀燕過去兩年就職的建設成果還是以市區為主，都沒有海線的重大建設，痛批市政府把海線邊緣化。

運動局長李昱叡說，清水國民運動中心預計2022年第1季開工；建設局長陳大田說，清水車站跨站天橋於11月26日順利決標，預計明年1月份開工；觀旅局長韓育琪說，海洋生態館內部營運設施正在施作，之後會有3.8億元資金挹注，預計在2024年底開幕；水利局長范世億說，污水下水道s幹管工程目前上網中，年底應該可以決標；交通局長葉昭甫說，捷運藍線綜合規劃與海線鐵路雙軌化都在交通部審查，環保署也到地方做環境會勘。

請繼續往下閱讀...

市議員楊典忠今天在市政總質詢指出，台中海線有許多重大工程延宕，如清水海濱橋 、沙鹿兒童運動中心，盧秀燕連續兩年就職建設成果都沒有海線建設，這幾年地方建設經費市議會幾乎一毛未刪，為什麼工程流標、延宕、追加預算各種巧合都發生在海線？

楊典忠提出多項民眾經常詢問的建設，清水運動公園到現在變運動中心歷經十年，聽說已經工程發包，到現在還沒開工。

清水火車站跨站天橋會勘多次而且超過7年，卻遲遲未能沒開工，海洋生態館十年無法開幕，光2.5億追加預算工程3年流標6次，污水下水道s幹管從胡志強到現在，超過7年未做，台中捷運藍線、海線鐵路雙軌化已超過8年，清泉崗門戶計畫、海線公設保留地跨區重劃案送中央內政部3年還在審議，牛罵頭國定遺址、台中港鐵路支線觀光化也都在地方講了10幾年，不是未動工就是未規劃。

楊典忠說，盧市長剛上任的時候來清水服務處拜訪，他就提出均衡區域發展，消彌城鄉差距，但是3年時間即將過去，還看不到進度，希望市府應有具體改善方案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法