23年「沒長大」！竹縣府明年起組織擴編 新增局處且多補消防員

新竹縣人口持續增加，縣府終於獲中央核准，讓縣府的組織架構從明年起「長大」。（記者黃美珠攝）

2021/12/17 12:34

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣政府23年「沒長大」，全縣人口卻不斷成長，就連隔壁人口比新竹縣少3萬6000多人的苗栗縣，能服務鄉親的公務人員總數都比新竹縣多了200多人！縣長楊文科為此跟行政院爭取組織擴編，獲准從明年起新增154名公僕跟鄉親報到。楊文科也同步擴編消防局，使該局的編制員額從目前468名變為595人，讓縣府內外整體服務鄉親的能量加大，也朝滿足消防隊員爭取多年的勤1休1服勤制度方向邁進，給打火弟兄們更多的喘息時間。

因應這波組織擴編，縣府將新設新聞處、升格教育處為教育局外，還在6個局處之下新增8個科別。

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最受矚目的自然是新成立的新聞處，該處下轄3個科，除原屬行政處的新聞科改納入，另增媒體公關和行銷推廣兩科。

處長人選，楊文科說自然要嫻熟媒體新聞處理和縣政發展者，其領導和替縣政論述、化妝的能力也要一等一，最好還能具備多種（國）語言能力，畢竟新竹縣是科技大縣，需要跟鄉親溝通也要跟國際接軌。

社會處原來的社工暨保護服務科將分成保護服務、兒少及家庭支持2個科別，用更專業的分工來幫助有需要的鄉親。

原住民行政處原來的原民行政及產業發展科，明年起將改為原民行政科、原民經濟發展2科，藉此加強對原住民產業發展的輔導。

而為了替財源一向不多的新竹縣活化非公用的不動產，楊文科打算加強辦理縣有、非公用財產的開發經營，以配合中央的「點石成金」方案，替新竹縣爭取年增至少3億的財產開發收益，所以他在財政處新增「非公用財產開發科」。

另於產業發展處增加「工業區管理科」，統籌辦理轄內工業區規劃申設、服務以及管理事宜。並於行政處設置資安科，藉由推動資安工作、智慧城鄉發展等縮短新竹縣內的數位落差。

楊文科說，縣府目前的組織編制是根據1999年凍省後各縣市當時的人口數所定。1998年底，新竹縣總人口數42萬7000多人，組織員額1171人。苗栗55萬9000多人，編制1396人。嘉義56萬5000多人，編制1484人。到上個月底，新竹縣已有57萬5000多人，相當於當年的嘉義縣規模，但組織編制一直沒有擴大，所以服務能量遠不及當年的嘉義。

現在苗栗、嘉義等縣市的總人口數全部「倒退嚕」，在組織編制不變下，就出現了苗栗以1396名公務人員服務53萬多名鄉親，新竹縣卻只能用1171人服務57萬多人的弔詭情況。

楊文科說，新竹縣府應該增編至少313人，他先解控當年因財政困難而「凍」管的員額23人，去年11月先獲行政院同意核增7人後，這次再獲准增聘154名公務人員。

新竹縣長楊文科說，新竹縣府停滯「沒長大」23年，明年起終於會有154名公僕加入對鄉親的服務，他也另外核准消防局擴編127人，給消防隊員更多的喘息時間，相信對於救災戰力會有幫助。（記者黃美珠攝）

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