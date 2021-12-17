首辦「教科書轉型正義」研討會 陳菊：台灣社會從未公開譴責加害者

監察院長、國家人權委員會主委陳菊出席致詞表示，台灣的轉型正義，迄今只有受害者的個案故事，沒有加害者，認為是歷史必然因素，台灣社會從未公開譴責加害者、要求加害者應負責任。（記者林曉雲翻攝）

2021/12/17 11:09

〔記者林曉雲／台北報導〕國家教育研究院和國家人權委員會今日首度舉辦「教科書轉型正義內容分析研討會」。監察院長、國家人權委員會主委陳菊出席致詞表示，台灣的轉型正義，迄今只有受害者的個案故事，沒有加害者，認為是歷史必然因素，台灣社會從未公開譴責加害者、要求加害者應負責任。

陳菊表示，在台灣的民主社會中，加害者應該承擔什麼責任，是可以探討的，她身為當事人，又剛好做這個工作，才有機會再回去被捕送之處，這個讓生命受傷痛苦之處，轉型正義不是報復加害者受懲罰，是要澄清歷史真相，受害者內心才真正撫平，才是真正的和解，台灣還有一段路要走。

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陳菊說，她在美麗島事件被逮捕，被抓去現在的景美國家人權紀念館，兩天後再被送到安坑調查處，41年後她到國家人權委員會，重新回到那個地方，當時她以為被捕送去之處是地洞，後來才知道是沿著山；「不義遺址」是台灣人權教育最好的場域，要做很好的保留，給下一代知道戒嚴時代有這些歷史故事，悲劇不要再重演；對於安坑調查處，是由法務部或文化部接管，尚無定論，國家人權委員會針對不義遺址應予重視。

陳菊也表示，今日研討會是非常重要的里程碑，108課綱將國家暴力和轉型正義列入教科書內容，使下一代了解台灣在民主過程中，國家暴力對人民作出很多的壓迫，應思考如何面對當年及受害者，看到教育部和國家人權委員會公開討論，對年輕世代重視我們那世代問題，認為重要且受感動。

監委范巽綠表示，監察法修正草案已送立法院審議，草案反應了社會期許國家人權委員會可有更積極的作為，不是監督而已，而是要推廣與普及國家人權理念，是促進、倡議、協力的立場，台灣已被世界評比為完全民主國家，但世代間對轉型正義等見解不一致，盼新世代經過學習和討論，擁有獨立的思辨能力。

今日研討會由教育部、國家教育研究院及國家人權委員會共同辦理，分別就韓國、德國、南非及我國教科書中轉型正義的教材內容進行探討。

國教院院長林崇煕表示，民主社會的發展，轉型正義是非常重要的里程碑，過程中會遇到舊勢力的反撲，但轉型正義不只是對歷史作檢討，轉型正義的基礎是人權，重要的是這個世代如何看待人權，108新課綱鼓勵學生自主學習，就不易被國家單一掌握知識內容，而可培養現代社會公民，了解憲法保障人權、公民不服從等，教科書亦帶領教學現場作多元立場和文化的思辨，避免單一國家力量造成的悲劇。

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