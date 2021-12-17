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    台灣基進街頭催公投不同意票 巧遇運豬車高呼「台灣豬加油」

    台灣基進年輕戰將站路口催不同意票，巧遇運送台灣豬的貨車，高喊「台灣豬加油！」（記者葛祐豪翻攝）

    台灣基進年輕戰將站路口催不同意票，巧遇運送台灣豬的貨車，高喊「台灣豬加油！」（記者葛祐豪翻攝）

    2021/12/17 09:01

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕公投前夕，台灣基進年輕戰將今天把握最後機會，站路口催不同意票，巧遇運送台灣豬的貨車，高喊「台灣豬加油！」強調台灣豬絕對能對抗外來豬種，但在公平自由貿易上，絕對不能禁止進口別國豬肉。

    台灣基進高雄市議員參選人張博洋（三民區）、楊佩樺（林園大寮）、陳子瑜（左營楠梓）、張婷婷（仁武鳥松大樹大社）等人，今天上午7點半，站在九如一路、正義路口，向過往人車催票，呼籲市民投下四個不同意，讓台灣進國際。

    楊佩樺宣講時強調：「20年沒有開的車子，你不敢用的話，20年沒有用的核四廠，你也不敢用」，為了安全，為了下一代，呼籲投下不同意票。

    宣講到一半，恰好一輛滿載豬隻的貨車停在路口，楊佩樺高呼「多可愛的台灣豬，拜託大家對台灣豬一定要有信心」，台灣豬絕對能對抗外來豬種，但在公平自由貿易上，絕對不能禁止進口別國豬肉，因為台灣豬未來也需要出口。

    她強調，現在台灣非常需要國際朋友，台灣要走出去。「謝謝台灣豬你們辛苦了，台灣豬加油！」

    陳子瑜則表示，外資本週在台股已賣超超過260億，訊號其實是很明顯，外資也在觀望台灣在星期六，用公投來決定是要跟國際經貿秩序接軌，還是要對於美國實施不公平的貿易。陳子瑜說，反萊豬公投如果通過，會變成是台灣片面對美國實施不公平的貿易，就讓美國有理由把台灣告上世界貿易組織，或像對泰國一樣，取消我們的關稅優惠，這都會影響台灣的經濟發展。

    張博洋批評，台灣人在拚公投，國民黨卻在拚宮鬥，侯友宜、朱立倫皆有在新北擔任市長的經驗，一致反對核四，但現在為了鬥爭民進黨、討好一小撮擁核幫，朱立倫當起政治變色龍，一改反核四主張。

    張婷婷則說，目前公投已成國民黨擾亂台灣的工具，許多民眾根本不清楚他們口中的四個同意是什麼，所以不論是路口宣講、走進市場或徒步追著垃圾車，至今2個多月，自己已經講到聲帶發炎，但還是會繼續講下去。

    台灣基進年輕戰將今天把握最後機會，站路口催不同意票。（記者葛祐豪攝）

    台灣基進年輕戰將今天把握最後機會，站路口催不同意票。（記者葛祐豪攝）

    台灣基進年輕戰將，呼籲市民投下四個不同意，讓台灣進國際。（記者葛祐豪攝）

    台灣基進年輕戰將，呼籲市民投下四個不同意，讓台灣進國際。（記者葛祐豪攝）

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