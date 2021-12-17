民進黨中市議員選舉第二選區提名增1婦女保障名額 黨內有「異」見

中市黨部執委會決定二選區提名二加一席次，引發現任市議員反彈，黨部主委李天生一切依民主機制提名。（記者蘇金鳳攝）

2021/12/17 09:44

〔記者蘇金鳳／台中報導〕為下屆市議員席次是提名，民進黨台中市正國會與新潮流開戰！

民進黨中市黨部15日召開執委會討論下一屆市議員提名席次，共提名35席，但其中第二選區（清水、梧棲、沙鹿）由原本的兩席修改為增加2加1席，增加提名一席女性，引發現任親新系市議員楊典忠及新系王立任強烈反彈，認為2選區民進黨只有1.5席實力，市黨部卻提2加1，要求說出道理， 質疑有政客在背後操弄，要滅掉民進黨第2選區的席次，王立任更要求未來選舉結果，屬正國會的市黨部主委李天生要負最大的責任。

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李天生表示，一切都是以勝選及民主機制來決定，2選區2加1的提名，是採表決通過，更何況2選區有1席婦女保障名額，目前是國民黨籍的副議長顏莉敏，若民進黨不提名女性，難道要將婦女保障名額拱手給國民黨嗎?還是要改為一加一？

現任2選區的市議員楊典忠表示，2選區決定提名2加1席讓他真的很不可思議，此選區應選5席，有兩席是國民黨的張清照及顏莉敏，兩人還是正副議長，實力雄厚，也就是只剩三席。

楊典忠憤怒的說，民進黨在此選區只有1.5的實力，若是依照黨部的理論，大烏龍應選5席也應該提名2加1，他懷疑是政客背後操作，根本是要滅掉民進黨在一區的席次，令人質疑動機。

另一位市議員王立任表示，過去的提名都會先考慮實力還是高額提名的原則，來增加當選的席次，但這次的提名，像潭雅神上一次提名4席，落選2席，所以這一次提名3席，大里霧峰上一次提名4席，這一次依實力提名3席，西屯區上次提名3席，只當選2席，這一次就提名2席。

王立任不滿指出，只有第二選區，上次提名2席，只當選1.9席，就是遞補他這1席，此次竟要提名2加1席，最後表決，8比8票，主委李天生竟然對2加1投同意票，他要求李天生在最後的結果要負最大的責任。

王立任更痛批，2加1的決定根本是因人設事，要求李天生講清楚。

民進黨中市黨部執委會決定二選區加提一名婦女保障名額，引發現任市議員王立任不滿。（資料照）

民進黨中市黨部執委會決定二選區加提一名婦女保障名額，引發現任市議員楊典忠不滿。（資料照）

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