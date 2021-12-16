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    公投攸關未來 林飛帆：一起讓台灣大步往前走

    民進黨副秘書長林飛帆（中）、台北市黨部主委吳怡農（右）帶隊掃街，向攤商請託公投票投4個不同意。（資料照）

    民進黨副秘書長林飛帆（中）、台北市黨部主委吳怡農（右）帶隊掃街，向攤商請託公投票投4個不同意。（資料照）

    2021/12/16 22:57

    〔記者簡惠茹／台北報導〕四大公投週六就要投票，民進黨副秘書長林飛帆今天說，他想把握最後的機會，再跟大家說一次，這場公投是攸關台灣未來，非常重要的路線抉擇。

    林飛帆說，「台灣是一個值得全世界信賴的國家，我們一起大步的往前走」，他希望這是1218我們一起向國際社會傳達的訊息，他也希望，這個決定是經過大家共同的思考，而做出的負責任的決定，無論是對自己，還是對這個國家。

    他說，這段時間他去了很多地方，參與大大小小的說明會、座談會、客廳會、街講和掃市場宣傳，他看到許多朋友從對這些公投議題的陌生，到逐漸熟悉；從覺得與自己無關，到感覺自己身負重任。這都是台灣民主，在這麼短暫的歷程中，很難能可貴的過程。對他來說，這不只是一場投票，而是大家要一起決定將台灣帶往什麼方向。

    林飛帆說，他無法預測這場公投的結果，但他想把握最後的機會，再跟大家說一次，「這場公投是攸關台灣未來，非常重要的路線抉擇」，它將決定要選擇怎樣的對外關係與經貿路線、能源轉型藍圖、以及民主制度的走向，「我們已經走了很遠，希望大家能一起讓台灣繼續大步的往前走」。

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