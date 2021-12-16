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    前立委陳柏惟海大開講 與學子分享「享受失敗」

    前立委陳柏惟今天到國立台灣海洋大學演講，陳柏惟說，「人生所有東西都是累積出來的，重要的是過程，不是結果，不要只追求輸贏」。（圖為記者俞肇福翻攝）

    前立委陳柏惟今天到國立台灣海洋大學演講，陳柏惟說，「人生所有東西都是累積出來的，重要的是過程，不是結果，不要只追求輸贏」。（圖為記者俞肇福翻攝）

    2021/12/16 21:37

    〔記者俞肇福／基隆報導〕前立委陳柏惟今天到國立台灣海洋大學演講，演講主題是「享受失敗」，陳柏惟對著台下的學生說，「人生所有東西都是累積出來的，重要的是過程，不是結果，不要只追求輸贏」。

    「卓越大師講座」由海大教授張正傑設立，今年邁入第18年。講座以培育人文教育為目標，邀請社會傑出人士到校演講，與學生分享成功經驗及想法。今天原訂邀請立委林昶佐演講，但林昶佐因行程安排取消，張正傑改邀剛被罷免的陳柏惟，分享從政心路歷程及罷免對台灣民主政治的影響。

    陳柏惟與海大學子分享他的人生經歷，並與文化大學、銘傳大學同步直播。一開始陳柏惟就與現場同學互動討論什麼是意識形態，讓同學動腦思考，陳柏惟笑著說今天的主題是享受失敗，人生所有東西都是累積出來的，重要的是過程，不是結果，不要只追求輸贏。

    陳柏惟也給同學出了回家作業，找家中長輩詢問過去的故事，了解台灣的歷史，不知道自己是誰，就不了解自己的價值，就無法為自己做決定。也勉勵同學，人生就是有許多的決策、邏輯、執行，要增加自己的能力，成就更好的自己。

    原擬到場演講的立委林昶佐也call in ，與學生分享他的心得。林昶佐視訊中提到，4個公投案都是過去的題目，「從墳墓再挖出來，讓整個社會跟他們再吵一次架」，他覺得不值得大家浪費這麼多的時間。至於要罷免他的人，不願意看他任內問政成績，也是想把台灣困在過去，希望學生要為未來打拚，不要為過去吵架。林昶佐勉勵學子要會多方了解獨立思考，他並與學生相約，明年一定會到海大現場演講。

    前立委陳柏惟今天到國立台灣海洋大學「卓越大師講座」演講，演講結束後，陳柏惟和海大師生合影留念。 （記者俞肇福翻攝）

    前立委陳柏惟今天到國立台灣海洋大學「卓越大師講座」演講，演講結束後，陳柏惟和海大師生合影留念。 （記者俞肇福翻攝）

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