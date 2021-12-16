黎智英前助理：4公司願買台灣蘋果日報 北京力量介入要台蘋關門

香港蘋果日報總部6月17日遭香港警方搜索、逮捕數名高層後，總部外拉起封鎖線。（美聯社檔案照）

2021/12/16 20:05

〔編譯管淑平／綜合報導〕支持香港民主運動的香港「壹傳媒」創辦人黎智英因遭當局指控觸犯香港國安法等罪名繫獄，壹傳媒日前遭香港法院裁定清算，令人憂心台灣蘋果日報的未來。「自由亞洲電台」15日引述黎智英的前助理賽門（Mark Simon）說法，有多家公司有意收購台灣蘋果日報，但是北京在這時對壹傳媒祭出清算手段，是因為「北京只想要台灣蘋果日報關門大吉」。

賽門在訪問中，被問到香港高等法院裁定的強制清算令，對台蘋會有什麼影響，他說，向法院提出清算壹傳媒的香港財政司司長陳茂波，只是北京的「工具人」，「現在試圖讓台灣蘋果日報關門的力量來自北京」。

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賽門透露，其實已有4家公司願意出多達1000萬美元收購台蘋，理論上，陳茂波身為清算人，會希望蘋果日報價值越高越好，但是卻在台蘋找買家之際清算壹傳媒，「因為北京根本就不在乎市場運作的正常機制，北京只想要台灣蘋果日報關門大吉，這就是北京的目的。」

針對壹傳媒清算案，賽門指出，壹傳媒股東「根本沒收到任何人通知我們法院要召開清算庭訊」；他還意有所指地說，國際會計事務所安永（Ernst & Young）原本被港府指定執行清算，但是後來拒絕，就他所知，安永在盤點香港壹傳媒和蘋果日報相關資產後，「掌握了一些資料，但是他們不能照著陳茂波的指示做事，所以才退出」。

賽門批評，香港國安法實施後，過去香港引以為傲的法治和司法體系已經蕩然無存，尤其擔任涉及國安法法庭的法官，「唯一需要的就是忠誠」，忠於北京；如果現在還有人說中國政府在乎、關心香港發展，「這實在太荒謬可笑，中國才不在乎」。

賽門呼籲，包括美國在內的外國政府，必須持續向北京問責。他也用中國前總理朱鎔基的話，提醒中國領導人習近平，「如果（香港）在我們手裡搞壞了，那我（中央政府）豈不成民族罪人」。

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