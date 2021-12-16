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    赴偏鄉講解公投 Kolas Yotaka：一步一腳印對抗對岸假訊息

    Kolas Yotaka近期頻繁回家鄉花蓮縣宣講公投。（圖取自Kolas Yotaka臉書）

    Kolas Yotaka近期頻繁回家鄉花蓮縣宣講公投。（圖取自Kolas Yotaka臉書）

    2021/12/16 20:44

    〔即時新聞／綜合報導〕總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）近期頻繁回家鄉花蓮縣宣講公投，外界盛傳她是最有可能代表綠營參選下屆縣長人選。對此，她則解釋最近常回鄉是為了宣講政府針對公投四案的立場跟理念。她今日表示，來自對岸的假訊息攻擊不斷，「我們只好一步一腳印，不厭其煩地說明解釋」。

    Kolas Yotaka今日透過臉書發表題為「民主農場 v.s.對抗 內容農場」一文，Kolas Yotaka表示，她會在下班時間回鄉，到比較偏遠、人少的地方宣講公投，表達政府對四個公投案的理念。

    Kolas Yotaka笑呼，她開講的地點充滿農村風情，現場有隨意擺放的農機具、堆疊的肥料包，一旁也有稻田、蟲鳴鳥叫的菜園，有時還會聽到垃圾車的音樂，聽講人數可以少至20人以下，有時也可能多到600人以上，民眾願意出來聽、表達意見，舉手問問題，大家再相約本月18日來投票，「這是我們獨有的：美麗的國家、可愛的人民，民主的滋味」。

    「這樣的景象在我們左手邊的國家不會有，」Kolas Yotaka表示，「但從那裡傳來的假訊息攻擊卻很多。我們只好一步一腳印，不厭其煩地說明解釋」。

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