立陶宛外交人員撤出中國 立委邱志偉批中國惡劣作為不合情法

民進黨立委邱志偉。（邱志偉辦公室提供）

2021/12/16 19:09

〔記者簡惠茹／台北報導〕立陶宛外交代表團昨天宣布撤出中國，根據立陶宛外交部表示，中國單方面強力要求駐中人員為因應大使館改為代辦處，必須重新申請識別文件，否則將單方面撤銷既有證件，這是為確保使館人員安全所做出的決定。民進黨立委邱志偉表示，中國已是不遵守國際公約的慣犯，相關惡劣作為不合法也不合情。

立法院「台灣與波羅的海三國國會議員友好協會」會長、民進黨立委邱志偉認為，中國已是不遵守國際公約的慣犯，相關惡劣作為不合法也不合情，論法除了違背「維也納外交關係公約」，論情更造成使館人員失去外交豁免權的人身安全疑慮，兩國駐館人員的存在本就基於辦理交涉工作，撤出人員對於未來雙方交涉便利性有一定影響。

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而對於此舉是否象徵中國與立陶宛走向「準斷交」，邱志偉認為可以換角度思考，如何讓立陶宛與台灣走向「準建交」，讓立陶宛不侷限於「一中政策」的空間下，重新建立新的「一中一台政策」，才是未來台灣外交該走出的新方向。

邱志偉表示，立陶宛撤離駐中的使館人員其實是有脈絡可循的，從中國因台灣駐立辦事處更名一事，中國以將採取一切必要措施，後果由立方自負抗議後，不久就將立陶宛駐中「大使館」降級為不存在於維也納外交關係公約的「代辦處」。近期又有立陶宛議員訪台，以實際行動展現對我國堅定支持，中國利用一貫的經濟脅迫工具，阻擋立陶宛商品輸中，更擴大波及與立陶宛有經貿關係的跨國企業，一來一往都顯示，台立關係全方位升溫，對中國造成極大壓力，不得已必須在「不破壞與中立邦交關係」的前提下，持續採取能有效施壓立陶宛的惡劣行為。

邱志偉呼籲各國外交使節，若對中國安全有疑慮，可以放心的來台灣，台灣是自由民主的法治國家，絕對會給所有來台的外交官員，享有應當的外交保障，絕對遵守「維也納外交關係公約」所賦予外交官員的豁免權與相關權利，絕不會像中國以無理手段恐嚇任何的外交使節。

邱志偉也提醒外交部，務必針對中國對立陶宛一系列的政治脅迫、經濟脅迫、外交脅迫給予實質協助，中立關係倒退走，就是台立關係向前進的最佳時機，在歐洲國家持續觀望各國如何在彈性的一中政策下經營對台關係，台灣應該積極出擊，透過台立關係強化所創造的具體國家利益，給予各國突破框架的勇氣。

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