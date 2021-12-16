公投票來了 台南最大票倉永康超過78萬張

1218公投票昨晚陸續送抵台南各區，最大票倉仍是永康區，越過78萬張公投票，永康區公所今天點票。（記者萬于甄攝）

2021/12/16 17:33

〔記者萬于甄／台南報導〕四大公投週六就要投票，台南市投票權人人數約159萬人，而最大「票倉」仍在永康區，投票權人人數達19萬6894人，4案共有78萬7576張票需清點，永康區公所今天啟動點票作業，約下午3點完成首次點票作業。

台南永康人口數約23.58萬人口，公投只要年滿18歲即可取得投票權人資格，今年投票權人人數達19萬6894人，一案一票，共有78萬7576張票。永康區公所說，永康社教中心整修，清點作業移到南大附中禮堂，選務人員今天上午9點開始點票，順利在下午3點清點完成。

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永康區公所說，這次公投共開設160處投開票所，與2020大選時投開票所數量相同，預計投入2700名選務人力，每個投開票所安排10至12名人力，明天會由各投開票所主任管理員進行最後一次清點，18日一早再領取至各投開票所。

永康警方15日起至19日安排出動警力88人次，全天候執行護票、點票勤務，維護選票與作業人員安全，投票當天將護送至各投開票所，選後再送回選委會，確保選票安全。

警方也提醒，根據公投法規定，投票當天不可以穿著和公投議題有關衣飾或其他物品進入投票所，如果拒絕退出，可處2年以下有期徒刑期。此外，在投票所30公尺範圍內，不可以有喧嚷、干擾及勸誘投票或不投票的行為，請民眾務必遵守，避免觸法。

永康警方15日起至19日安排出動警力88人次，全天候執行護票、點票勤務，維護選票與作業人員安全。（記者萬于甄攝）

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