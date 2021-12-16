公投倒數決戰 朱立倫戰車台南市區掃街

國民黨主席朱立倫（右2）比出手勢「4」，宣講公投「4個都同意」。（記者王姝琇攝）

2021/12/16 16:27

〔記者王姝琇／台南報導〕距離1218公投日倒數2天，國民黨主席朱立倫今（16）日率「螞蟻雄兵計畫」車隊赴台南市區掃街，比出手勢「4」宣講公投「4個都同意」，沿路民眾揮舞國旗回應。朱立倫強調，要為人民拚到最後1秒。

朱立倫在立委陳以信、國民黨中常委高思博和議員李中岑、林美燕、王家貞、李鎮國等陪同下，在台南市區掃街。朱立倫說，在最後2天，我們1分鐘都不放棄，要拚到最後1秒，國民黨所有黨公職人員，大家都站出來跟人民站在一起。他說，我們必須為人民發聲，這是在野黨的天職，要盡到最大的努力，發揮最大的力量。

請繼續往下閱讀...

國民黨日前宣布啟動螞蟻雄兵計畫，加碼舉辦街頭宣講，朱立倫掃街車隊下午抵達台南市，自南區大同路出發，途中行經大林新城國宅、東門圓環、湯德章紀念公園，最後前往中西、北區議員謝龍介服務處，全程約1個多小時。車隊後方還跟著20多輛機車隨行，沿途宣講4個同意、揮舞國旗。

此外，國民黨昨天發出集結令，全國全國民代將於今天下午5點同步在各縣市重要路口響應催票街講，凝聚氣勢，台南市共計13個重要路口也能看見國民黨各選區民代的身影。

國民黨啟動「螞蟻雄兵計畫」，以車隊方式沿路向民眾宣講「4個都同意」。（記者王姝琇攝）

國民黨啟動「螞蟻雄兵計畫」，由黨主席朱立倫率領各級民代，以車隊方式沿路向民眾宣講。（記者王姝琇攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法