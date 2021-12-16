陳吉仲未告假？林為洲坦承陳昨深夜傳訊「不會出席委員會」

立委林為洲主持內政委員會，不滿農委會主委陳吉仲未出席。（記者廖振輝攝、本報資料照，本報合成）

2021/12/16 12:34

林為洲不滿陳吉仲未告假 立院內政委員會空轉中

12部會副首長枯等未實質開會即散會

〔記者吳書緯／台北報導〕國民黨立委林為洲主持內政委員會，不滿農委會主委陳吉仲答應出席會議卻未出席，揚言要等陳到場後才會繼續會議，在場官員、民進黨立委等到10點45分時，林為洲終於返回內政委員會會議室並稱，昨晚11點陳傳簡訊給他，跟他說全天都不來，很不可取；只是12個部會的副首長就這樣在場枯等將近2小時，最後經折衝後，林為洲宣布本日會議散會。

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立法院內政委員會今邀請行政院副秘書長何佩珊、內政部次長陳宗彥、警政署長陳家欽、中選會副主委陳朝建、國安局副局長陳進廣等相關部會官員，就「落實查察以假訊息進行公投及網路宣傳，如何防範公投各種舞弊情事，避免干擾公民投票正當、合法結果之因應作為」進行專題報告，並備質詢。

9點會議一開始，林為洲即表示，陳吉仲原來答應要來，結果不來，若用手機臨時請假也接受，「他答應我早上來，結果他早上沒有要來」，宣稱要等陳吉仲來才開會，因此宣布會議休息。隨後也離開會議室。

綠委批林宣布休息卻跑去和侯孝賢開記者會

在場官員枯坐乾等，約莫在上午10點30分時，民進黨立委王美惠會議室拿出手機臉書直播，對媒體展示林為洲此時正在參與藻礁公投推動聯盟所舉行「藻礁永存或藻礁永別？侯孝賢導演的呼籲」記者會，批評林為洲藉口不開會，其實是為了參加藻礁記者會。

管碧玲對仍留在會議室的媒體、官員表示，非內政委員會所屬的部會，找副首長來已經是相當高規格的尊重，在場有12個部會的副首長被晾在這裡，就是因為林為洲堅持陳吉仲非來不可，結果林自己跑去開記者會，對政府的行政效率也是太大的傷害，而林為洲「藉勢藉端」，實在是很不可取。

在場官員、民進黨立委等到10點45分時，林為洲終於返回內政委員會會議是，林為洲表示，原本要等陳吉仲來開會，並稱陳吉仲昨天下午6點的時候，有跟他答應今天「早上來，下午不來」，然而陳吉仲到昨天晚上11點傳簡訊給他，跟他說全天都不來。

林為洲說，這樣處理方式比較不好，對委員會比較不尊重，最後宣告今日會議散會。

立法院內政委員會16日邀請相關部會就「落實查察公投及網路宣傳假訊息」進行專案報告，不過，國民黨召委林為洲（見圖）不滿農委會主委陳吉仲臨時請假，揚言等他來才要開會，，並宣告會議休息，引發在場民進黨立委不滿，官員也只能乾坐枯等。（記者廖振輝攝）

民進黨立委管碧玲、王美惠秀出手機上的直播，顯示立院內政委員會召委林為洲，宣布會議休息卻跑去開記者會。（記者吳書緯攝）

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