監護處分制度不利復歸社會 監委促行政院、司法院改進

監察委員王幼玲（右）與高涌誠（左）舉行「現行監護處分制度不利復歸社會」與「精神疾病犯罪嫌疑人之處遇未盡周妥」調查結果記者會。（記者陳志曲攝）

2021/12/16 12:23

〔記者謝君臨／台北報導〕近年發生數起疑似精神障礙者重大治安事件，震驚社會。監委王幼玲、高涌誠調查指出，這凸顯現行監護處分機制執行未盡周妥，影響受監護處分人復歸社會的機會，監察院力促行政院、司法院注意改進。高強調，對於精障者觸法，應該先治療再處理刑事責任；王則認為，不能便宜行事，有觸法就把他送到精神病院，其實還有很多不同的處遇模式，最重要的是都應該以社會復歸為目的。

刑法第19條、第87條規定，因精障或其他心智缺陷，可以不罰或減刑者，若有再犯或危害社會安全之虞，可以令入相當場所，施以監護，期限最長5年。

請繼續往下閱讀...

調查發現，近5年，檢察機關執行監護處分共計863件，每年約有200餘件，其中涉犯竊盜罪共計297件為最多，約占3成，暴力犯罪案件則有181件，有近5成監護處分時間為1年；據監院履勘監護處分執行醫療院所的精神病房統計，患有思覺失調症占5成至7成，智能障礙者也近1成。

調查指出，有關監護處分個案的執行，檢察機關與醫療機構尚無明確具體的收案機制；有些精神醫院拒收非精神醫療標的的反社會人格、無精神症狀者，使得要跨區安置，不利出院後追蹤回診；且受監護處分者行動受限，不能外出外宿，侷限其治療模式的多樣性，加上缺乏社區復健的轉銜機制，皆不利於復歸社會。

調查委員認為，監護處分的性質，兼具醫療保護及預防對社會安全危害的意旨，屬拘束人身自由的保安處分，應受比例原則的規範，並考量被告行為的嚴重性、危險性及未來行為的期待性，併評估醫療的效果。司法單位應審慎啟動監護處分機制，並對受處分人進行長期的調查追蹤。

報告指出，有關執行監護處分時點，概括刑前約為33.64%，刑後約為66.36%。根據刑法第19條，在判決定讞前，不能執行監護處分。使執行監護處分時點出現空窗期，不利於急性期收容人的醫療，如果各審級法院判決無罪，常會被當庭釋放，或假釋期滿後才進行監護處分，恐引發危害公共安全的社會焦慮。

調查委員表示，行政院、司法院應研議嚴重精神病犯鑑定、治療及偵審時機的掌握等適當配套機制，有效提升社會安全，並保障精神病患的就審權益及健康人權。

調查委員說，法務部日前啟動刑法保安處分修正案，將延長監護期間，無次數限制，應避免以治療為由，但長期拘束合併精神病犯罪行為人的人身自由。政府相關主管機關應制定相關配套措施，進行多元處遇、彈性與跨領域合作的規劃，並審慎評估使用合適方法，健全以司法精神治療為主的監護處分制度，保障人權。

調查委員強調，政府擬修法延長監護處分時間，並擬依嚴重程度分級分流，設置高度化安全維護管理的司法精神醫院，但應考慮司法院釋字第799號解釋文，對經過長時間監護處分無明顯降低再犯危險的被治療者，行政院如何規劃促進其停止治療重獲自由、復歸社會的配套機制，宜儘早參酌世界先進國家作法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法