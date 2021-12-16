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    美國防授權法邀台參與環太軍演 國防部︰縝密評估規劃

    國防部發言人史順文少將今表示，對於美國會推動相關友我法案，國防部表達感謝，國防部會持續關注，相關的細節也會縝密的評估和規劃。（國防部提供）

    國防部發言人史順文少將今表示，對於美國會推動相關友我法案，國防部表達感謝，國防部會持續關注，相關的細節也會縝密的評估和規劃。（國防部提供）

    2021/12/16 11:57

    〔記者吳書緯／台北報導〕美國聯邦參議院在美東時間15日通過2022年國防授權法案（FY 2022 NDAA），法案將送交美國總統拜登簽署後生效。法案建議邀請台灣參與2022年環太平洋軍演等。對此，國防部今表示，對於美國國會推動相關友我法案，國防部表達感謝，將會持續關注，相關的細節也會縝密的評估和規劃。

    國防部發言人史順文少將今表示，對於美國會推動相關友我法案，國防部表達感謝，國防部會持續關注，相關的細節也會縝密的評估和規劃。

    2022財年國防授權法案開支總額高達7680億美元，較拜登政府所提出的開支計畫多出250億美元，同時比去年的國防預算增加約5%。其中71億美元將注入「太平洋威懾倡議」，為美國在印太地區與中國的戰略競爭提供資金，以及支持台灣自我防衛能力。

    與台灣相關的條文出現在1246到1249條，包括國會建議美國海軍邀請台灣參與2022年環太平洋演習（RIMPAC），以及保持美國武裝部隊阻止中國造成武力侵略的既成事實，國會也要求國防部長須在2022年至2027年，向國會提供年度報告，評估協助台灣發展不對稱防禦戰略，以及與美國和盟友的相互可操作性，另外也要求國防部長提出美國國民兵跟台灣合作的可行性報告。

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