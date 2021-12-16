蔡易餘、蘇治芬合體宣講公投 籲慎防「反串」選舉奧步

立委蘇治芬（前左一）、蔡易餘（前右一）北港牛墟宣講公投，呼籲民眾投下四個不同意。（記者林國賢攝）

2021/12/16 10:49

〔記者林國賢／雲林報導〕公投後天投票，民進黨立委蔡易餘、蘇治芬今天合體到北港牛墟宣講公投，呼籲民眾18日踴躍投票，投「四個不同意，台灣更有力」；蘇治芬指出，投票倒數，出現許多「反串」奧步，相當惡劣，民眾千萬不要上當。

蔡易餘、蘇治芬率領縣議員蔡孟真、蔡岳儒、前北港鎮長張勝智等地方人士一早即到人來人往的北港牛墟宣講四大公投案，呼籲民眾18日一定要出門投票，並投下四個不同意，讓台灣更有力。

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蔡易餘表示，北港牛墟有3分之1的商家與消費者來自嘉義，才會來宣講，他強調，這次公投關係台灣未來的命運，大家都不能置身事外，踴躍出來投票，四個不同意，台灣更有力。

蘇治芬指出，公投週六投票，她與蔡易餘及台灣隊的志工來牛墟拜託大家一定要出來投票，台灣隊會努力到最後一刻，請大家一起出來捍衛台灣。

蘇治芬說，公投最後階段出現許多違規違法情況，像近日就有人冒用她身分打電話給民眾，要大家支持什麼，她已經報警，也希望檢警儘速查明電話來源，對外說明。

蘇治芬強調民眾都非常清楚，她個人主張為了台灣安全、台灣平安，公投一定要支持「四個公投、四個不同意，台灣更有力」。

蘇治芬（前右二）宣講公投，呼籲民眾不要受奧步影響，一定要投「四個不同意」。（記者林國賢攝）

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