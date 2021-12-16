公投倒數48小時 賴清德發布台語催票影片

副總統賴清德今天發布台語影片呼籲公投投下四個不同意。（民進黨提供）

2021/12/16 10:41

〔記者簡惠茹／台北報導〕12月18日公投倒數48小時，繼2支縣市長催票影片後，民進黨、副總統賴清德今天共同發布賴清德台語催票影片，民進黨表示，影片中賴清德不但親自上陣，全程更用台語錄製，誠懇拜託民眾繼續宣傳四個不同意，當天也要站出來投票。

賴清德在影片中表示，這四項公投，也分別攸關台灣的各種安全，核四重啟，關係到台灣環境安全；三接遷離，關係到台灣能源安全；反美豬進口，關係到台灣經濟安全；公投綁大選，關係到台灣民主安全。

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賴清德也表示，經濟發展、能源轉型、民主制度發展，是台灣向上發展關鍵，尤其是反美豬進口公投，對於台灣的經貿更是影響深遠，事實上，台灣進口美牛多年，至今食安並無問題，萊豬的進口也沿用同樣的國際標準，政府替民眾健康把關，並透過清楚標示，可以讓民眾自由選擇。

最後賴清德也在影片中誠懇拜託鄉親，12月18日要投下四個不同意，也請大家將影片分享給身邊的長輩，共同守護台灣，讓台灣繼續走向國際。

民進黨表示，此外，民進黨將於本週五晚上7時，分別於台北凱達格蘭大道、高雄台糖物流園區後方空地（高雄市前鎮區中華五路），舉辦最後兩場大型公投說明會，歡迎民眾前往。

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