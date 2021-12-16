顏清標喝花酒入獄是歷史共業？林靜儀：違法的事不要用錯詞了

林靜儀在烏日市場巧遇曾接生女嬰的阿嬤。（記者何宗翰攝）

2021/12/16 10:05

〔記者何宗翰／台中報導〕台中第二選區立委補選候選人林靜儀，今天上午到烏日市場掃街拜票，有媒體問到對手顏寬恒認為父親顏清標因喝花酒入獄是歷史共業，林靜儀回應，全台灣有誰是跟爸爸用公款喝花酒？然後自己跟著去的，好像只有他，歷史共業這個詞是因為制度的問題，而導致大家一起承擔的，這其實是違法的事，不要用錯詞了。

媒體問到前交通部長林佳龍在後援會成立大會上說，有感應到媽祖要林靜儀參選立委，對此林靜儀表示，她認為這是跟地方的鄉親、支持者做一些喊話，用一種比較庶民的一個說法，讓民眾可以感受的到，這個就是大家在選舉的過程中的一些花絮。

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林靜儀強調，這次公投影響台灣的國際貿易跟經濟非常非常的嚴重，她覺得負責任的政治人物要跟選民說清楚，這個公投案的重要性，距離公投剩下兩天，希望對手顏寬恒要說清楚對於這四個公投案的立場論述原因是什麼？都不願意說，只能證明他就是一個沒有論述能力、沒有政策思考的人而已。

林靜儀在烏日市場也巧遇孫女是由她接生的婦人，婦人表示孫女小學三年級了，跟林醫師當初說的一樣腿長又漂亮，希望林醫師順利當選，為中二選區好好診斷，林靜儀開心地說：「沒問題，我很會看超音波！」

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