為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    顏清標喝花酒入獄是歷史共業？林靜儀：違法的事不要用錯詞了

    林靜儀在烏日市場巧遇曾接生女嬰的阿嬤。（記者何宗翰攝）

    林靜儀在烏日市場巧遇曾接生女嬰的阿嬤。（記者何宗翰攝）

    2021/12/16 10:05

    〔記者何宗翰／台中報導〕台中第二選區立委補選候選人林靜儀，今天上午到烏日市場掃街拜票，有媒體問到對手顏寬恒認為父親顏清標因喝花酒入獄是歷史共業，林靜儀回應，全台灣有誰是跟爸爸用公款喝花酒？然後自己跟著去的，好像只有他，歷史共業這個詞是因為制度的問題，而導致大家一起承擔的，這其實是違法的事，不要用錯詞了。

    媒體問到前交通部長林佳龍在後援會成立大會上說，有感應到媽祖要林靜儀參選立委，對此林靜儀表示，她認為這是跟地方的鄉親、支持者做一些喊話，用一種比較庶民的一個說法，讓民眾可以感受的到，這個就是大家在選舉的過程中的一些花絮。

    林靜儀強調，這次公投影響台灣的國際貿易跟經濟非常非常的嚴重，她覺得負責任的政治人物要跟選民說清楚，這個公投案的重要性，距離公投剩下兩天，希望對手顏寬恒要說清楚對於這四個公投案的立場論述原因是什麼？都不願意說，只能證明他就是一個沒有論述能力、沒有政策思考的人而已。

    林靜儀在烏日市場也巧遇孫女是由她接生的婦人，婦人表示孫女小學三年級了，跟林醫師當初說的一樣腿長又漂亮，希望林醫師順利當選，為中二選區好好診斷，林靜儀開心地說：「沒問題，我很會看超音波！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    彰投鄉親挺林靜儀 後援會成立
    2021/12/15 18:18

    彰投鄉親挺林靜儀 後援會成立
    顏寬恒批政論節目抹黑 林靜儀促說明105碼頭、清泉崗土地開發
    2021/12/15 15:11

    顏寬恒批政論節目抹黑 林靜儀促說明105碼頭、清泉崗土地開發

    溫差大免疫失守？免疫力益生菌來支援
    林靜儀沙鹿三角公園拜票人氣旺 民眾熱情相挺
    2021/12/14 13:06

    林靜儀沙鹿三角公園拜票人氣旺 民眾熱情相挺
    顏寬恒否認與清泉崗園區開發案有關 再批林靜儀選不分區立委
    2021/12/13 19:40

    顏寬恒否認與清泉崗園區開發案有關 再批林靜儀選不分區立委

    優質國貨代名詞 大同節能勇奪金
    國民黨遊行喊「要吃台灣豬」 林靜儀困惑：一直都是啊
    2021/12/13 17:56

    國民黨遊行喊「要吃台灣豬」 林靜儀困惑：一直都是啊
    林靜儀霧峰造勢晚會 催公投4個不同意、立委補選過關
    2021/12/12 22:54

    林靜儀霧峰造勢晚會 催公投4個不同意、立委補選過關
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播