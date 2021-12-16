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    陳柏惟直呼罷免案被「這4字」害慘 林昶佐激動喊對

    無黨籍立委林昶佐（左）15日晚間邀請陳柏惟（右）一起直播。（林昶佐辦公室提供）

    無黨籍立委林昶佐（左）15日晚間邀請陳柏惟（右）一起直播。（林昶佐辦公室提供）

    2021/12/16 00:11

    〔記者楊丞彧／台北報導〕無黨籍立委林昶佐15日晚間開直播，邀請陳柏惟一起聊罷免、公投以及顏寬恒的話題。陳柏惟直指，當初他在遭遇罷免案時，被「袂過莫投（不會過不要投）」這4個字害慘了，林昶佐一聽則激動地說「對」。林昶佐說，很多選民印象都還停留在舊的「鳥籠公投」，以為不同意就是不要去投票，他強烈呼籲支持者，無論是週六的四大公投，或是明年1月9日的罷免案，都要親自到投票所在「不同意」欄位戳記才算數。

    陳柏惟開場時，林昶佐先問最近輔選的事。陳柏惟說，他整個團隊都給了林靜儀，不過也從幫林靜儀輔選的過程中，看到了大黨與小黨競選活動的不同。以他自己來說，當初到台中時只有兩個人，隔天的行程通常都是前一晚才敲定，然後就會被地方支持者罵「怎麼不提前通知」，只能說小黨比較靈活，而大黨比較有組織。林昶佐對此也很有感，一開始也會被講類似的事，到後來上手就比較瞭解，去拜訪市場或社區要先找誰聯絡，不然會被幹譙說不給尊重。

    而對於顏寬恒最近也在蹭電競活動，試圖爭取年輕選民支持，林昶佐則替陳柏惟打抱不平，他認為，要支持電競就應該把陳柏惟留在立院，況且當初成立立法院電競促進會時，還被惡罷團體被抹黑成「不正經」的事，怎麼沒多久時間就自己蹭了起來？

    陳柏惟則要林昶佐不用幫他出氣，因為他現在每天擽（ngiau）顏寬恒擽得很爽，還建議顏家可以把違建改成台中電競城，保證年輕人都會挺爆。

    談到罷免案，陳柏惟說，他被「袂過莫投」害慘了。當時因為「鳥籠公投」的原因，互相叫自己的支持者不要投對方的案子，公投案就不會成，但這樣的作法是反民主的。在民主進程中，叫選民不要投票、不要了解內容、不需要同不同意、不用了解後果，這是不對的。台灣文協至今的百年民主追求，一直到近30年左右才能自己選出總統，他希望年輕選民不要覺得投票是浪費時間，每一票都至關重要，因為都是許多民主前輩花了更多的時間維繫台灣的民主，才有現在的言論自由與民主選舉。

    林昶佐聽到「袂過莫投」，激動地說「對」，他說，許多選民都仍停留在以前「鳥籠公投」的印象，認為不同意就是不去投票，「罷免案都在亂搞啦，我不會去投票」！林昶佐說，他都用陳柏惟罷免案當作例子，向選民解釋為什麼要請他們出門投票，要在「不同意」欄位蓋章，他呼籲選民，無論是週六的四大公投，或是明年1月9日他的罷免案，選民都要出門投下「不同意」。

    陳柏惟也說，即便選民贊成罷免他，依舊希望繼續關心台灣的民主。他說，林昶佐是認真優秀的立委，現在認識政治人物的管道方便許多，政治人物已經不是高高在上，不像以前要到服務處好好泡個茶才能溝通，透過立法院網站或是社群，都能直接得知政治人物的工作成果，不要從別人的口中了解年輕政治人物。顏寬恒的問題不是藍綠問題，而是新政治與舊政治的選擇。他呼籲，選民在這週六投下四個不同意，然後明年1月9日雙林雙贏，不同意罷免林昶佐，中二立委補選投林靜儀。

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