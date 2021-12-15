公投前示警！何博文：核四若發生核災 連跳海求生都要排隊

新北市民進黨部主委何博文（右3）邀請民進黨前主席卓榮泰（右2）及醫師公會全聯會智庫副執行長羅浚晅（左3）到板橋宣講公投。（記者邱書昱攝）

2021/12/15 22:09

〔記者邱書昱／新北報導〕距離12月18日公投選舉倒數3天，民進黨新北市黨部主委、市議員何博文今晚在板橋舉辦四個不同意宣講，對於核四重啟公投，他說，核四廠看似遠在東北角，其實距離新北市區僅有十幾公里，從平常淡金公路塞車的情況，假設萬一發生核災，能逃到哪裡？就連跳海求生都要排隊。

這次的公投演講，邀請民進黨前主席卓榮泰、內政部長徐國勇、民進黨台北市黨部主委吳怡農、民進黨副秘書長林飛帆以及醫師公會全聯會智庫副執行長羅浚晅出席。

請繼續往下閱讀...

何博文說，除了要肯定宜蘭縣長林姿妙堅決反對核四重啟，反觀新北市長侯友宜處境為難、無法大聲說出來，所以新北市民應該要給他鼓勵，其實只要6到8個字「堅決反對核四重啟」就能解決，不需要用到1000字。

至於美豬議題，卓榮泰說，任何東西都是劑量問題，就像一天1、2杯咖啡不會有事，但一次喝下100杯就會有事，而含有萊克多巴胺的豬肉已經有國際標準，為什麼不能進來？政府也不是天天逼大家吃，這要回歸到市場、進口商是否進口。

他也說，就像台灣要求將水果外銷出去，但是卻要求豬肉不能進口，不只難和國際做生意、外交，難道要為了一口豬肉失去國際朋友？

羅浚晅也以醫師的身分說，所有東西要變成毒物就是劑量，如果有國際標準就代表無毒，所以政府才要風險管控、社會溝通，這也是公投宣講的目的，此外，美豬也影響台灣未來國際經貿，現在韓國也要加入CPTPP，台灣要輸給韓國人嗎？

腳扭傷的徐國勇也拄著拐杖到場，坐在椅子上和大家談藻礁議題，他說，台灣兼顧環境、經濟，要轉型燒天然氣，再逐漸轉變成光電、風電，而且第三接收站是前總統馬英九時期規劃，現在民進黨政府反而將開發面積縮小10分之1。

他說，然而國民黨要來亂說將接收站遷建到台北港，屆時沒水、沒電，護國神山台積電不見了，股市就有很大危險。

談到公投綁大選，徐國勇說，當初民進黨確實曾主張過，但那時是要衝破鳥籠公投，如今公投提案、成案的門檻下修，已完成歷史任務，再加上有2018年的經驗，不需要再綁大選。

林飛帆說，他走遍部落、社區、村里，用盡所有力量和大家說明公投，現在台灣走向國際社會，立陶宛、歐洲、法國議會都肯定台灣民主，因此不能被假議題、資訊綁架。

另外，吳怡農也談到核四重啟及公投綁大選議題，強調兩項都要投下不同意，同時，在明年1月9日台中的朋友要把立委參選人林靜儀送進立院，而中正萬華則是要挺住林昶佐，把認真專業的立委留在立法院。

到場的民進黨台北市黨部主委吳怡農除了宣講公投外，也請台中、台北萬華的朋友們支持立委參選人林靜儀及立委林昶佐。（記者邱書昱攝）

民進黨副秘書長林飛帆說，他走遍部落、社區、村里，用盡所有力量和大家說明公投。（記者邱書昱攝）

內政部長徐國勇腳扭傷，拄著拐杖走上舞台，坐在椅子上宣講。（記者邱書昱攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法