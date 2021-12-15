為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    公投前示警！何博文：核四若發生核災 連跳海求生都要排隊

    新北市民進黨部主委何博文（右3）邀請民進黨前主席卓榮泰（右2）及醫師公會全聯會智庫副執行長羅浚晅（左3）到板橋宣講公投。（記者邱書昱攝）

    新北市民進黨部主委何博文（右3）邀請民進黨前主席卓榮泰（右2）及醫師公會全聯會智庫副執行長羅浚晅（左3）到板橋宣講公投。（記者邱書昱攝）

    2021/12/15 22:09

    〔記者邱書昱／新北報導〕距離12月18日公投選舉倒數3天，民進黨新北市黨部主委、市議員何博文今晚在板橋舉辦四個不同意宣講，對於核四重啟公投，他說，核四廠看似遠在東北角，其實距離新北市區僅有十幾公里，從平常淡金公路塞車的情況，假設萬一發生核災，能逃到哪裡？就連跳海求生都要排隊。

    這次的公投演講，邀請民進黨前主席卓榮泰、內政部長徐國勇、民進黨台北市黨部主委吳怡農、民進黨副秘書長林飛帆以及醫師公會全聯會智庫副執行長羅浚晅出席。

    何博文說，除了要肯定宜蘭縣長林姿妙堅決反對核四重啟，反觀新北市長侯友宜處境為難、無法大聲說出來，所以新北市民應該要給他鼓勵，其實只要6到8個字「堅決反對核四重啟」就能解決，不需要用到1000字。

    至於美豬議題，卓榮泰說，任何東西都是劑量問題，就像一天1、2杯咖啡不會有事，但一次喝下100杯就會有事，而含有萊克多巴胺的豬肉已經有國際標準，為什麼不能進來？政府也不是天天逼大家吃，這要回歸到市場、進口商是否進口。

    他也說，就像台灣要求將水果外銷出去，但是卻要求豬肉不能進口，不只難和國際做生意、外交，難道要為了一口豬肉失去國際朋友？

    羅浚晅也以醫師的身分說，所有東西要變成毒物就是劑量，如果有國際標準就代表無毒，所以政府才要風險管控、社會溝通，這也是公投宣講的目的，此外，美豬也影響台灣未來國際經貿，現在韓國也要加入CPTPP，台灣要輸給韓國人嗎？

    腳扭傷的徐國勇也拄著拐杖到場，坐在椅子上和大家談藻礁議題，他說，台灣兼顧環境、經濟，要轉型燒天然氣，再逐漸轉變成光電、風電，而且第三接收站是前總統馬英九時期規劃，現在民進黨政府反而將開發面積縮小10分之1。

    他說，然而國民黨要來亂說將接收站遷建到台北港，屆時沒水、沒電，護國神山台積電不見了，股市就有很大危險。

    談到公投綁大選，徐國勇說，當初民進黨確實曾主張過，但那時是要衝破鳥籠公投，如今公投提案、成案的門檻下修，已完成歷史任務，再加上有2018年的經驗，不需要再綁大選。

    林飛帆說，他走遍部落、社區、村里，用盡所有力量和大家說明公投，現在台灣走向國際社會，立陶宛、歐洲、法國議會都肯定台灣民主，因此不能被假議題、資訊綁架。

    另外，吳怡農也談到核四重啟及公投綁大選議題，強調兩項都要投下不同意，同時，在明年1月9日台中的朋友要把立委參選人林靜儀送進立院，而中正萬華則是要挺住林昶佐，把認真專業的立委留在立法院。

    到場的民進黨台北市黨部主委吳怡農除了宣講公投外，也請台中、台北萬華的朋友們支持立委參選人林靜儀及立委林昶佐。（記者邱書昱攝）

    到場的民進黨台北市黨部主委吳怡農除了宣講公投外，也請台中、台北萬華的朋友們支持立委參選人林靜儀及立委林昶佐。（記者邱書昱攝）

    民進黨副秘書長林飛帆說，他走遍部落、社區、村里，用盡所有力量和大家說明公投。（記者邱書昱攝）

    民進黨副秘書長林飛帆說，他走遍部落、社區、村里，用盡所有力量和大家說明公投。（記者邱書昱攝）

    內政部長徐國勇腳扭傷，拄著拐杖走上舞台，坐在椅子上宣講。（記者邱書昱攝）

    內政部長徐國勇腳扭傷，拄著拐杖走上舞台，坐在椅子上宣講。（記者邱書昱攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    新聞360》國台辦瞎評台灣公投 揭穿中共出奧步目的
    2021/12/15 20:30

    新聞360》國台辦瞎評台灣公投 揭穿中共出奧步目的
    提前消毒！ 國民黨：公投最後關頭恐有「十大賤招」
    2021/12/15 20:08

    提前消毒！ 國民黨：公投最後關頭恐有「十大賤招」

    瘦身黑科技！董至成靠「它」腰圍縮小一大圈
    電費多3萬？柯文哲批能源轉型 詹順貴怒斥「無恥」：胡言亂語
    2021/12/15 19:39

    電費多3萬？柯文哲批能源轉型 詹順貴怒斥「無恥」：胡言亂語
    突然接到黃士修電話！綠議員曝內容驚問：有人也接到嗎？
    2021/12/15 18:34

    突然接到黃士修電話！綠議員曝內容驚問：有人也接到嗎？

    優質國貨代名詞 大同節能勇奪金
    注意！公投亮票、攜出選票 都會被法辦判刑
    2021/12/15 17:09

    注意！公投亮票、攜出選票 都會被法辦判刑
    蔡英文：四個不同意延續南台灣發展 讓台灣更有力走出去
    2021/12/15 16:27

    蔡英文：四個不同意延續南台灣發展 讓台灣更有力走出去
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播