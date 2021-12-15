立陶宛外交人員撤離中國 外交部：台灣與立陶宛站在一起

外交部發言人歐江安說，外交部謹向立陶宛政府及其外交決策領導階層表達最崇高的敬意，台灣將持續與立陶宛站在一起，結合國際民主夥伴的力量與資源，展現民主陣營的團結與韌性。（資料照，外交部提供）

2021/12/15 20:42

〔記者呂伊萱／台北報導〕立陶宛外交部今天宣布，召回駐中國臨時代辦契雅佩涅（Audra Čiapienė），駐中國大使暫時改以遠距運作。外電報導，立陶宛駐中國的19名人員及眷屬已離開北京，「安全顧慮」、「遭遇脅迫」是撤離的主要考量。外交部今天向立陶宛表達崇高敬意，重申台灣將持續與立陶宛站在一起。政府同時呼籲國內企業及全體人民，鼎力支持立陶宛與我方發展更緊密且互惠互利的合作。

立陶宛執政聯盟去年上任後強化與台灣關係，今年宣布與台灣互設代表處，駐立陶宛的「台灣代表處」已於11月正式掛牌運作，是歐洲首個以台灣為名設立的代表處。但此舉引發北京強烈不滿，陸續祭出召回大使、經濟報復和外交降級等手段。中國已將駐立大使館改為「代辦處」，且要求立方比照辦理。

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《路透》與《金融時報》等外電報導，一輛載有立陶宛外交人員的巴士，今天上午匆匆自北京出發前往機場，準備搭乘到巴黎的飛機。駐中國全部19名人員及眷屬都已離開， 「安全顧慮」、「遭遇脅迫」是人員撤離的主要考量。

立陶宛外交部今天也宣布，召回駐中國臨時代辦契雅佩涅。立陶宛外交部說，在中國決定延長立陶宛駐中國外交官的資格之前，正在就使館運作的技術問題進行討論。有鑑於在北京將沒有其他適當人員可頂替，立陶宛駐中國大使館改以遠距方式運作，並持續為立陶宛公民提供領務服務。

立陶宛外交部強調，願意持續與中國對話，在雙方達成互惠協議的前提下，尋求完全恢復駐中大使館功能。中國外交部今天並未立即回應媒體的評論請求。

外交部發言人歐江安今天則說，立陶宛政府面臨中國政府持續性的外交與經濟複合式脅迫，與台灣發展關係的立場與意願始終堅定不移。外交部謹向立陶宛政府及其外交決策領導階層表達最崇高的敬意，並重申台灣將持續與立陶宛站在一起，結合國際民主夥伴的力量與資源，展現民主陣營的團結與韌性。

外交部並表示，政府同時呼籲國內企業及全體台灣人民，鼎力支持立陶宛與我方發展更緊密且互惠互利合作，讓台立雙方在經貿、科技、文化、教育等各領域的夥伴關係進一步強化，促進兩國繁榮與人民福祉。

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