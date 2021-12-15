擬提35人拚台中市議員 民進黨盼「市長當選、議員過半、里長加倍」

民進黨中市黨部執委會決定下屆市議員提名35席，要朝「市長當選、議員過半、里長席次加倍成長的目標」。（記者蘇金鳳攝）

2021/12/15 21:31

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨台中市黨部執委會今天開會討論下一屆台中市議員選舉；其中，最具爭議第二選區（清水、沙鹿、梧棲）本屆只當選2席，市黨部建議下屆提名「2加1（女性）」，出席執委經表決8比8平手，主委李天生投票拍板採「2加1」案；此外，第4選區（后里、豐原）有人主張提名3席，表決結果15比1決定採「1加1」；李天生表示，台中市議員建議席次（包括原民各1席）總計提名共35席，全案將送黨中央做最後裁示。

距離明年市議員選舉近1年，民進黨中市黨部今天召開執委會，討論17個選區的市議員提名席次，其中爭議最大的第2選區現任市議員為楊典忠及王立任，黨部建議可再加提名女性，但有執委有意見，李天生裁示表決，最後八比八平手，李天生認為增加一席是黨部提案，因此他應該支持，因此投下贊成票。

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民進黨台中市黨部表示，2022年台中市議員選舉建議提名席次共35名，分別是：

第一選區（大甲、大安、外埔 ：2席）、

第二選區（清水、梧棲、沙鹿：2+1席）、

第三選區（龍井、大肚、烏日：1+1席）、

第四選區（后里、豐原：1+1席）、

第五選區（神岡、大雅、潭子：3席）、

第六選區（西屯區：1+1席）、

第七選區（南屯區：2席）、

第八選區（北屯區：2+1席）、

第九選區（北區：2席）、

第十選區（中區、西區：2席）、

第十一選區（東區、南區：2+1席）、

第十二選區（太平：1+1席）、

第十三選區（大里、霧峰：2+1席）、

第十四選區（東勢、石岡、新社、和平：1席）、

第十五選區（平原：1席）、

第十六選區（山原：1席）、

第十七選區（山原：1席）。

李天生表示，此次會議是由執委們依據地方上輿情狀況來建議提名席次，主要目標就是要讓議會過半，讓民生政策預算能順利進行。

李天生表示，市黨部會全力輔選，創造台中全面執政，達到「市長當選、議員過半、里長席次加倍成長的目標」。

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