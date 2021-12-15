不忍了！彰中學生會發聲明 要求林田富為「哈巴狗」發言拍片道歉

彰化縣副縣長林田富（見圖）前陣子在彰化女中致詞時用「哈巴狗」形容彰化高中學生，彰化高中學生會今發聲明，要求林田富拍影片為損毀彰中校譽、違反兩性平權正式道歉。（資料照，記者劉曉欣攝）

2021/12/15 20:18

〔記者劉曉欣／彰化報導〕不忍了！針對彰化縣副縣長林田富日前「彰中人是哈巴狗」發言，彰化高中學生會今天（15日）正式發出聲明，認為林田富事後182字書面道歉聲明只是為自己辯解而已，要求要拍影片向彰中校友與學生道歉！

彰化高中學生會會長杜秉宜表示，林田富用「哈巴狗」來形容彰中學生，對學生與校友都是侮辱，也傷害了校譽，更是對人格尊嚴的不尊重，尤其違反兩性平權，用「哈巴狗」把性別關係形容成一個不對等、不健全、不友善的模式，在公開場合傳達了不正確的思想。

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杜秉宜強調，林田富也對彰中校友撐起彰化另一片天感到質疑，也讓人感到遺憾，把全體校友的成就，用一句話就要抹滅。

由於林田富事後發出書面聲明，強調沒有對彰中人不敬，引用哈巴狗是來表達男生對女生的尊重，但彰中學生會認為這樣的書面道歉根本就沒有對於自己的不當發言道歉，只是在為自己辯解，完全沒有讓人覺得有道歉的誠意。

因此，彰中學生會要求林田富拍影片來為不當發言道歉，針對有關性別不平權、毀損彰中校譽與名聲、否認校友成就等不當言論，拍攝道歉影片並公開，才能表達林副縣長對性別平權、人格尊嚴積極保障的態度。

彰中校友楊子賢表示，林田富這種「大街傷人、小巷道歉」的行為，讓彰中學生站出來譴責，彰中人的尊嚴不容受到侮辱。

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