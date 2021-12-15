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    國台辦質疑台灣民主 前外交官提「十問」痛斥：不要臉！

    國台辦15日對民進黨政府提出「十問」質疑台灣民主，前外交官劉仕傑也對中國提「十問」，痛斥中方不要臉。（資料照，記者叢昌瑾攝）

    國台辦15日對民進黨政府提出「十問」質疑台灣民主，前外交官劉仕傑也對中國提「十問」，痛斥中方不要臉。（資料照，記者叢昌瑾攝）

    2021/12/15 18:33

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣參加美國主辦的民主峰會，讓沒受邀的中共大爆氣，近日頻轟西方、台灣民主是「假民主」，搬出《中國的民主》白皮書，誇倡自己是民主國家；中國國台辦今天（15日）還提「十問」民進黨政府「這算什麼民主？」。對此，前外交官劉仕傑反批，「哪時候輪到中共來說三道四？這豈不是叫強盜來教大家公民課嗎？」

    根據中官媒《中新網》 報導，國台辦發言人馬曉光15日在例行記者會上對民進黨政府提出「民主十問」：

    1. 他們出於一黨之私，在島內打壓異己，操弄族群對立，分化台灣社會，這算什麼民主？

    2. 在選舉時花言巧語、開空頭支票，選完之後就將對島內民眾的承諾拋之腦後，這算什麼民主？

    3. 大搞權錢交易，黑金政治，收取非法獻金，進行非法關說，謀求個人與政黨私利，這算什麼民主？

    4. 箝制輿論，製造「寒蟬效應」，不顧眾怒關閉中天頻道，這算什麼民主？

    5. 濫用行政和司法資源，大搞「綠色恐怖」，打壓主張兩岸交流和支持統一的政黨、團體與人士，剝奪台灣民眾開展兩岸交流合作的正當權益，這算什麼民主？

    6. 為勾結、貼靠境外反華勢力謀「獨」，不惜損害台灣同胞利益，甚至以島內民眾健康福祉為代價，「盡台灣之物力，結外國之歡心」，這算什麼民主？

    7. 不顧台灣企業利益和台灣經濟前途，不惜在產業鏈供應鏈問題上向外部反華勢力輸誠，損害企業利益，這算什麼民主？

    8. 把謊言當真理，不斷散布攻擊抹黑中國大陸的假消息操弄民粹，自編自導「認知戰」鬧劇，煽動兩岸對立對抗，這算什麼民主？

    9. 渲染所謂中國大陸「軍事威脅」，拿著百姓的血汗錢向外國主子求購軍火，不惜將台灣民眾綁上「台獨」戰車推向災難，這算什麼民主？

    10. 明裡暗裡插手香港事務無所不用其極，兜售所謂「援港計劃」擺出「民主衛士」的架勢，連島內媒體都稱民進黨當局是在吃香港的「人血饅頭」來換選票，這算什麼民主？

    對此，前外交官劉仕傑今天也透過臉書對中共提出「民主十問」：

    一問：中共在新疆進行種族滅絕，大量興建再教育營，進行種族清洗，這算「中國的民主」？

    二問：中共公然毀壞中英聯合聲明，破壞香港社會的自治，剝奪香港人的自由，港警暴力鎮壓公民社會，這算「中國的民主」？

    三問：台灣與中國分屬不同的國家，台灣有自己的政府，選自己的總統，有自己的軍隊，收自己的稅，發自己的護照，中共卻成天派軍機威脅台灣，打壓台灣國際參與空間，這算「中國的民主」？

    四問：習近平在2012年當上中共總書記，2018年廢除國家主席任期制，修憲稱帝，一直連任一直爽，這算「中國的民主」？

    五問：中共長期打壓宗教自由，包括基督教、穆斯林及天主教等，拆廟拆教堂等行為罄竹難書，這算「中國的民主」？

    六問：阿里巴巴創辦人馬雲被消失，網球選手彭帥被中國國務院副總理張高麗性侵，這算「中國的民主」？

    七問：中共全面監控網路言論，動輒刪帖刪帳戶，言論審查日趨嚴格，這算「中國的民主」？

    八問：2020年2月6日，武漢肺炎吹哨者李文亮醫師病逝，病逝後中國官媒仍對外說「還在搶救中」，這算「中國的民主」？

    九問：台灣社運人士李明哲自2017年迄今仍被迫關在中國，這算「中國的民主」？

    十問：中共戰狼外交在國際上節節敗退，習近平兩年不敢出國，「中國的民主」難道在國際上不會覺得孤單覺得冷？

    劉仕傑痛斥，「台灣的民主進程當然有許多要改進的地方，哪時候輪到中共來說三道四？這豈不是叫強盜來教大家公民課嗎？其實真的要問還有很多...跟馬曉光講話真累，沒看過這麼不要臉的！」

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