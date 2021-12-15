反萊豬公投若通過 管碧玲直言：就是做球給習近平！

民進黨立委管碧玲今（15）日指出，反萊豬公投如果通過，就是做球給習近平！（資料照）

2021/12/15 20:14

〔即時新聞／綜合報導〕四大公投將在18日進行投票，其中「反萊豬進口」案被視為攸關我國參與「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的指標。民進黨立委管碧玲今（15）日指出，如果反萊豬公投通過，就是做球給習近平。她表示，台灣將有2年必須拒絕萊豬進口，中國很可能趁這2年提早開放萊豬牛進口，再以「台灣不願配合國際標準，中國更能符合國際規範」的理由排除台灣加入CPTPP。

管碧玲今日在臉書發文表示，2020年中美貿易協定的原文，內容為「中國承諾美國，要以最快的速度，進行符合國際標準的萊克多巴胺的風險評估，並且和美國成立工作小組，對風險評估的結果進行必要的措施」。管碧玲解釋，這個意思就是，如果風險評估結果符合國際標準，就必須進行進口的因應措施。

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管碧玲表示，中國政府可以不受民意壓力的左右，要多快（開放）就能有多快，反觀如果公投通過，台灣2年內不能進口，等於做球給習近平，讓習近平在2年內開放萊豬萊牛進口，把台灣打成不遵守國際規範的一方，很可能中國會比我們更早能進入CPTPP，然後以台灣不遵守國際規範的理由阻擋我們加入。

管碧玲直指，台灣2001年申請加入世界貿易組織（WTO），中國也在同一時間申請成為會員國，最後國際形成的共識是讓中國先加入WTO，台灣再以個別關稅領域的地位加入，我們因此比中國晚2個月成為會員國！她也說：「20年後歷史重演，我們又一起在申請要加入CPTPP。但是中國的影響力比20年前還要大，因此我們更應該極力爭取加入CPTPP的良機」。

管碧玲今日也回應國民黨立委林為洲對於「以前民進黨反萊豬」的質疑，她說，當年沒有國際標準、沒有CPTPP、沒有配套、口蹄疫沒有拔針，民進黨的態度很簡單，為了台灣要重返國際，我們必須接受國際標準，國民黨不該迴避CPTPP的問題，「公投如果通過，真的是做球給習近平啊」！

管碧玲今日指出，2020年中美貿易協定的原文，內容為「中國承諾美國，要以最快的速度，進行符合國際標準的萊克多巴胺的風險評估，並且和美國成立工作小組，對風險評估的結果進行必要的措施」。（圖擷取自管碧玲臉書）

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