國台辦酸唐鳳民主峰會「畫面切掉」 王美惠︰沒民主還敢講台灣

行政院政委唐鳳近日參與美國白宮舉辦的民主峰會簡報時，因出現一中一台顏色標示不同的地圖，主辦單位隨即將視訊畫面切掉、只剩聲音。（翻攝民主峰會直播）

2021/12/15 15:34

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院政委唐鳳近日參與美國白宮舉辦的民主峰會簡報時，因出現一中一台顏色標示不同的地圖，主辦單位隨即將視訊畫面切掉、只剩聲音。中國國台辦發言人馬曉光今日酸言聲稱，「這是偷雞不成蝕把米，洋相出盡，自取其辱」，並連番質問台灣「這算什麼民主」；民進黨立委王美惠批評，中國自己都沒有民主，有什麼資格說台灣沒民主，實在笑死人！

馬曉光更反問，民進黨當局出於一黨之私，在島內打壓異己，操弄族群對立，分化台灣社會，這算什麽民主？在選舉時花言巧語、開空頭支票，選完後就對島內民眾的承諾拋之腦後，這算什麽民主？大搞權錢交易，黑金政治，收取非法獻金，進行非法關說，謀求個人與政黨私利，這算什麽民主？箝制輿論，製造「寒蟬效應」，不顧眾怒關閉中天頻道，這算什麽民主？

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馬曉光又說，民進黨當局派人參會本身就是個天大的笑話，再一次暴露其「假民主、真謀獨」的本質，不過是給美國拼湊的所謂「民主峰會」平添了幾分笑料。

對此，民進黨立委王美惠受訪批評，全世界都知道台灣是民主國家，可以自由出國、有言論自由可以罵總統，不像中國紀念六四天安門事件就會被逮捕判刑，台灣非常民主，中國不必說三道四，全世界只有中國在說台灣不民主，中國自己都沒民主，有什麼資格講台灣沒民主，實在笑死人。

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