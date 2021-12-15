為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國台辦酸唐鳳民主峰會「畫面切掉」 王美惠︰沒民主還敢講台灣

    行政院政委唐鳳近日參與美國白宮舉辦的民主峰會簡報時，因出現一中一台顏色標示不同的地圖，主辦單位隨即將視訊畫面切掉、只剩聲音。（翻攝民主峰會直播）

    行政院政委唐鳳近日參與美國白宮舉辦的民主峰會簡報時，因出現一中一台顏色標示不同的地圖，主辦單位隨即將視訊畫面切掉、只剩聲音。（翻攝民主峰會直播）

    2021/12/15 15:34

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院政委唐鳳近日參與美國白宮舉辦的民主峰會簡報時，因出現一中一台顏色標示不同的地圖，主辦單位隨即將視訊畫面切掉、只剩聲音。中國國台辦發言人馬曉光今日酸言聲稱，「這是偷雞不成蝕把米，洋相出盡，自取其辱」，並連番質問台灣「這算什麼民主」；民進黨立委王美惠批評，中國自己都沒有民主，有什麼資格說台灣沒民主，實在笑死人！

    馬曉光更反問，民進黨當局出於一黨之私，在島內打壓異己，操弄族群對立，分化台灣社會，這算什麽民主？在選舉時花言巧語、開空頭支票，選完後就對島內民眾的承諾拋之腦後，這算什麽民主？大搞權錢交易，黑金政治，收取非法獻金，進行非法關說，謀求個人與政黨私利，這算什麽民主？箝制輿論，製造「寒蟬效應」，不顧眾怒關閉中天頻道，這算什麽民主？

    馬曉光又說，民進黨當局派人參會本身就是個天大的笑話，再一次暴露其「假民主、真謀獨」的本質，不過是給美國拼湊的所謂「民主峰會」平添了幾分笑料。

    對此，民進黨立委王美惠受訪批評，全世界都知道台灣是民主國家，可以自由出國、有言論自由可以罵總統，不像中國紀念六四天安門事件就會被逮捕判刑，台灣非常民主，中國不必說三道四，全世界只有中國在說台灣不民主，中國自己都沒民主，有什麼資格講台灣沒民主，實在笑死人。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    民主峰會視訊遭卡 唐鳳：事先都有溝通、當天就已處理
    2021/12/15 11:25

    民主峰會視訊遭卡 唐鳳：事先都有溝通、當天就已處理
    美國民主峰會對我國兩大缺失 盧比歐痛批美「太軟弱」
    2021/12/15 08:01

    美國民主峰會對我國兩大缺失 盧比歐痛批美「太軟弱」

    瘦身黑科技！董至成靠「它」腰圍縮小一大圈
    不滿白宮切唐鳳畫面 共和黨參議員要拜登道歉、官員下台
    2021/12/14 21:24

    不滿白宮切唐鳳畫面 共和黨參議員要拜登道歉、官員下台
    批白宮「切畫面」縮了！美媒轟：怕激怒中國幹嘛邀台灣？
    2021/12/14 00:15

    批白宮「切畫面」縮了！美媒轟：怕激怒中國幹嘛邀台灣？

    優質國貨代名詞 大同節能勇奪金
    唐鳳連線民主峰會一度沒畫面 外交部：美方說明為技術問題
    2021/12/13 13:18

    唐鳳連線民主峰會一度沒畫面 外交部：美方說明為技術問題
    唐鳳參加民主峰會視訊畫面被卡 外媒指這張地圖惹議
    2021/12/13 07:52

    唐鳳參加民主峰會視訊畫面被卡 外媒指這張地圖惹議
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播