顏家817招待所還未拆完 林靜儀：難道要對6個洞視若無睹

顏家公保地違建自拆期限到期仍未拆完，林靜儀今天表示，牆壁敲6個洞在那裡，難道要大家對那6個洞視若無睹嗎？（記者陳建志攝）

2021/12/15 15:22

［記者陳建志／台中報導］顏寬恒家族在台中南屯兒童遊戲場的公保地上興建招待所，經市府認定違建面積達500平方公尺，市府要求14天內自拆，13日已到期，不過至今僅拆掉進出口大門，並在圍牆敲出6個小洞，主建物幾乎沒有拆除動作；林靜儀今天表示，不希望政論節目討論他，卻放那6個洞在那裡，難道要大家對那6個洞視若無睹嗎？

顏寬恒家族在台中南屯楓樹段817地號的違建，經市政都發局勘查，確認違建共有3處，原始申請僅200平方公尺，建物總面積卻有700平方公尺，違建達500平方公尺（約150坪），市府上月29日開立違章建築認定通知書，限14日內自行拆除，顏寬恒為平息爭議，7日親自坐上機具敲下第一塊磚。

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不過自拆期限13日已到期，至今除拆掉進出口大門，並在圍牆敲出6個小洞外，裡面主建物幾乎沒有拆除動作，外界關心拆除進度。

對於公保地違建至今仍未拆完，林靜儀今天受訪時表示，牆壁敲6個洞在那裡，讓全台灣每天幫他數那6個洞，不希望政論節目討論他，卻放那6個洞在那裡，難道要大家對那6個洞視若無睹嗎？台中市政府可以視若無睹，相信全台灣民眾，尤其台中市民無法視若無睹。

https://news.ltn.com.tw/news/politics/breakingnews/3769458

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