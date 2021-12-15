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    馬英九點名「很綠」 田秋堇：核四缺失清單就是馬任內送出

    監察委員田秋堇今表示，遺憾馬英九迴避面對問題回應，只訴諸「顏色」。（資料照）

    監察委員田秋堇今表示，遺憾馬英九迴避面對問題回應，只訴諸「顏色」。（資料照）

    2021/12/15 13:05

    〔記者吳書緯／台北報導〕監委田秋堇等人日前提出「台電奇異核四仲裁案」調查報告記者會，指出台電在核安上有多項缺失，封存核四的前總統馬英九僅對此表示，他們非常非常綠；田秋堇今表示，遺憾馬英九迴避面對問題回應，只訴諸「顏色」，台電於2015年12月4日向國際仲裁院提出「43項反請求」，羅列核四的各種設計與設備問題，正是馬英九的執政團隊送出去的。

    田秋堇今天透過臉書表示，她在11月11日召開「台電奇異核四仲裁」調查報告記者會，從頭到尾沒有指名馬英九，但馬之後的演講不但對她指名道姓，而且說她很綠，但核四能否重啟，是一個科學與安全的問題，很遺憾馬英九迴避面對問題回應，只訴諸「顏色」。

    田秋堇說，如今一個多月過去了，只好提醒馬英九，時任經濟部長張家祝於2014年7月30日召開記者會，公開說核四通過安檢，完全沒有問題，但第二年，的2015年12月4日，台電就向國際仲裁院提出「43項反請求」，白紙黑字、洋洋灑灑羅列核四的各種設計與設備問題（承認核四軟體、硬體有許多問題...）。

    田秋堇說，這份台電的「核四自白書」提出的時間點，正是馬英九擔任總統執政的任內，這份「43項反請求」清單，「就是你的執政團隊送出去的啊！」

    此外，田秋堇表示，如今不斷公開說核四多麼安全無虞的葉宗洸，2014年7月30日的記者會上正是陪著張家祝、為他背書的人。而長期拍胸脯為核四掛保證的前廠長王伯輝，在台電2015年12月送出「43項反請求」白紙黑字說明核四諸多問題時，他正是當時核四廠的廠長。

    最後，田秋堇對馬英九說，「我敬你曾經貴為我國總統，你應該不會只知貼別人標籤」，而不知如何面對問題，貼人標籤這種事是最廉價的迴避，只想很客氣的提醒你，已經一個多月了，是否可以請你針對我的報告、面對當年你執政團隊正式提出的核四各種問題。

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