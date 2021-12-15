做「堂堂正正中國人」接受統一 立委批國台辦：統戰不會得逞

中國國台辦發言人馬曉光今日聲稱，解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，對此有必勝的信心，並呼籲台灣同胞要做堂堂正正中國人；立委痛批，台灣不是中國一部分，這樣的統戰企圖不會得逞。（翻攝直播）

2021/12/15 11:53

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國全國政協主席汪洋上週在海峽論壇聲稱，「台灣是全體中國人民共同擁有的台灣」，願爭取和平統一。中國國台辦發言人馬曉光今日進一步說明，解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，對此有必勝的信心，並呼籲台灣同胞要做堂堂正正中國人；立委痛批，台灣不是中國一部分，這樣的統戰企圖不會得逞。

馬曉光指出，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不為台獨分裂活動留下任何空間。任何人都不要低估我們捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。

請繼續往下閱讀...

馬曉光宣稱，我們有能力讓台灣同胞過上更好的日子。將全面貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，推動兩岸關係和平發展、融合發展，完善保障台灣同胞福祉和在中國享受同等待遇的制度和政策。

馬曉光說，希望廣大台灣同胞把握時與勢，認清利與害，辨別是與非，堅定站在歷史正確的一邊，堅持一個中國原則和九二共識，堅決與台獨勢力劃清界限，做堂堂正正的中國人。兩岸同胞要和衷共濟、團結向前，為完成祖國統一的崇高事業、為實現中華民族偉大復興而共同奮鬥。

民進黨立委賴瑞隆受訪批評，九二共識在台灣根本就沒有市場，整天在說一中原則和九二共識，中共的發言只是在對台灣洗腦和統戰，香港一國兩制的案例殷鑑不遠，一旦被中國完全統治後，台灣的自由、民主、人權、財產就會全部失去。

賴瑞隆指出，國台辦的說法對台灣不會有任何效果，中國應尊重中華民國台灣存在的事實，這樣才能與台灣進行良性互動，維持好的兩岸關係，如果只是一昧強加一中原則、一國兩制、九二共識的框架，台灣人民不會接受，統戰企圖也不會得逞。。

對於汪洋在「海峽論壇」發表「反獨促統」政治統戰言論，陸委會近日強調，中華民國台灣是主權國家，兩岸互不隸屬，民主台灣的未來與發展，中共專制政權無權置喙與參與，我們也絕不接受其自欺欺人、蠻橫設定的兩岸關係發展路徑。

陸委會表示，北京當局一再誤判情勢發展，其採取政治脅迫與統戰分化行徑，均充斥虛偽兩面本質，是威脅台海和平及危害民主自由的破壞者，中共錯誤僵化的對台策略已使其自陷於惡性循環的矛盾困境，台灣及國際社會已呼籲其自制並採取防範作為。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法