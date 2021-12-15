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    公投倒數72小時 民進黨新北黨部合作身障者啟動「小蜜蜂巷戰」

    民進黨新北市黨部今與身障者合作進行機車公投宣傳「小蜜蜂巷戰計畫」。（記者周湘芸攝）

    民進黨新北市黨部今與身障者合作進行機車公投宣傳「小蜜蜂巷戰計畫」。（記者周湘芸攝）

    2021/12/15 11:29

    〔記者周湘芸／新北報導〕四大公投倒數3天，民進黨新北市黨部今與身障者合作進行機車公投宣傳「小蜜蜂巷戰計畫」。主委何博文出席活動表示，四個不同意不是政治口號，對民進黨立委、議員席次沒影響，但對台灣未來重大發展很有關。

    何博文今與民進黨評召陳建智、立法委員張宏陸、新北市議員王淑慧、黃俊哲、戴瑋姍、表態爭取明年新北市議員提名的山田摩衣、石一佑等人於板橋農村公園啟動「小蜜蜂巷戰計畫」，邀請多位身障者騎乘機車把握黃金72小時於巷弄宣傳公投。

    何博文指出，四個不同意不是政治口號，是認真嚴肅思考下的不同意，這個選項對民進黨立委、議員席次沒影響，但對台灣未來重大發展很有關，包括能源發展、經貿接軌、民主永續等。希望把握黃金72小時深入社區，透過小蜜蜂宣傳車宣傳理念，也呼籲18歲以上年輕人不要浪費選票，做國家的主人。

    立法委員張宏陸表示，這次公投上面沒有任何政黨、候選人名字，是為了台灣未來方向發展做的投票，為了台灣經濟發展、能源政策、台灣要不要走出去的投票，不是為了黨、為了個人，是要讓台灣活下去。

    民進黨新北市黨部邀請多位身障者騎乘機車把握黃金72小時於巷弄宣傳公投。（記者周湘芸攝）

    民進黨新北市黨部邀請多位身障者騎乘機車把握黃金72小時於巷弄宣傳公投。（記者周湘芸攝）

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