為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    民進黨湧言會 今跨5縣市催生「四個不同意」

    民進黨「湧言會」路口催票行動今早在各地展開。（立委趙天麟辦公室提供）

    民進黨「湧言會」路口催票行動今早在各地展開。（立委趙天麟辦公室提供）

    2021/12/15 11:25

    〔記者簡惠茹／台北報導〕四大公投即將於本週六舉行投票，民進黨「湧言會」路口催票行動今早在各地展開，湧言會現任立委、議員、參選人及友好議員同步在5縣市、14個路口或捷運出口進行街頭宣講，湧言會召集人、民進黨立委王定宇表示，各地路口催票串連行動，力求催出「四個不同意」，這並非政治口號，而是基於理性思辨結論。

    湧言會搶在最後黃金宣傳時間，今天上午7點半起兵分多路啟動路口催票串連行動，由台北市議員阮昭雄、新北市議員何博文、台南市立委王定宇、高雄市立委趙天麟等人邀集各地湧言會成員及友好議員，同步在5縣市、14據點宣講「四個不同意」並視訊連線直播，號召更多民眾投票守護台灣。

    湧言會召集人王定宇指出，「四個不同意」並非政治口號，而是基於理性思辨、科學證據與台灣發展前景所得出的結論，此次的投票結果將對台灣的經貿發展、能源轉型及民主深化帶來極其巨大的影響，是一場台灣輸不起、也絕對不能輸的賽局，湧言會許多成員都曾在不同階段擔任蔡英文總統的發言人，無法坐視政府的正確決策遭有心人士惡意扭曲，作為黨內最年輕的派系，更不能接受有人企圖利用公投讓台灣的發展走上回頭路，因此特別在選前72小時黃金時間啟動各地路口催票串連行動，力求催出「四個不同意」。

    各地湧言會成員在宣講中強調，投下「四個不同意」才能幫助台灣接軌國際、能源無虞且民主永續，呼籲民眾一起讓正確的公投資訊傳播出去，12月18日當天也一定要帶著身份證、印章與投票通知單出門投下四張不同意票，共同向世界展現台灣人民的意志，一起打贏這場重要戰役，同時也希望台北中正、萬華地區的民眾能支持「第五個不同意」，在明年初的罷免案中守住林昶佐這關鍵一席。

    湧言會宣講成員包括台北市議員阮昭雄、北市議員擬參選人趙怡翔、林延鳳、康家瑋、顏若芳；新北市議員何博文、張志豪、新北市議員擬參選人曾進益、李宇翔；台南市立委王定宇、南市議員擬參選人陳俊安、張豪澤、李開通、陳世霖、林建南；高雄市立委趙天麟、高市議員林智鴻、黃文益、張漢忠、鄭孟洳、鄭光峰、陳致中、李喬如、李雅慧、黃秋媖、江瑞鴻、高市議員擬參選人林志誠、鄧巧佩、李庭慧、黃雍琇、李雨庭、蔡昌達及彰化縣議員擬參選人辜皇譯等。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    湧言會布局南市議員初選 王定宇率子弟兵宣達公投「四個不同意」
    2021/10/30 17:27

    湧言會布局南市議員初選 王定宇率子弟兵宣達公投「四個不同意」
    力挺陳柏惟 民進黨湧言會黨公職臉書發文「反惡罷」
    2021/10/13 19:23

    力挺陳柏惟 民進黨湧言會黨公職臉書發文「反惡罷」

    溫差大免疫失守？免疫力益生菌來支援
    盼突顯「英派」血統！「湧言會」開直播 他們都是「小英發言人」
    2021/10/07 18:06

    盼突顯「英派」血統！「湧言會」開直播 他們都是「小英發言人」
    3連霸北市議員阮昭雄轉戰立委 湧言會力挺「口譯哥」參選議員
    2021/10/03 19:25

    3連霸北市議員阮昭雄轉戰立委 湧言會力挺「口譯哥」參選議員

    優質國貨代名詞 大同節能勇奪金
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播