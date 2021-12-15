四大公投倒數3天 民進黨宜蘭黨部：為台灣未來返鄉投票

民進黨宜蘭縣黨部主委陳俊宇提醒，公投票上不會有人像照片，只有「同意」和「不同意」的選項。（記者蔡昀容攝）

2021/12/15 11:23

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕這周六（12月18日）就是四大公投選舉日，民進黨宜蘭縣黨部今（15）日召開記者會，呼籲大家打給縣外親友，為了台灣的未來，一定要回家投票，並提醒長者，公投票上不會有人像照片，只有「同意」和「不同意」的選項，呼籲投下四個不同意，確保自己的權利，也維護世世代代子孫居住安全。

四大公投案內容包含「重啟核四」是否同意核四啟封商轉發電；「反萊豬」是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品；「公投綁大選」是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行；「遷離三接」是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域。

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民進黨宜蘭縣黨部主委陳俊宇說，這次公投關係到台灣的未來、居住安全、國際地位及台灣國際公平競爭貿易的平台，誠懇拜託大家打通電話給縣外家人，12月18日務必返鄉投票。

宜蘭縣籍立委陳歐珀表示，公投是國家主人對國家重大政策的決定，這四項公投案關係台灣未來經濟發展、能源轉型、國際布局和民主發展，無關政黨，希望民眾冷靜思考，站出來投票。

宜蘭市長江聰淵說，這次公投有別於之前的選舉，18歲以上就有投票權，而18歲至30歲的年齡層，多在外地唸書或就業，因此返鄉投票這件事將成關鍵；十多天來，和陳歐珀、陳俊宇及各鄉鎮市黨公職，在各路口、重要街道拜訪，仍有許多鄉親不知道要公投，令人擔憂，這次公投案與台灣的未來息息相關，不管是環境、經濟、國際還是民主，呼籲大家投下四個不同意，讓台灣更有利。

民進黨宜蘭縣黨部呼籲12月18日公投四個不同意，左起為宜蘭縣黨部評議委員林國良、宜蘭市長參選人賴瑞鼎、立委陳歐珀、宜蘭縣黨部主委陳俊宇、宜蘭市長江聰淵、宜蘭市長參選人游國連、縣議員林麗。（記者蔡昀容攝）

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