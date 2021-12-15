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    何志偉指役男服兵役後被追討3萬紓困金 衛福部︰清查個案

    民進黨立委何志偉（右）與新北市議員羅文崇（左）接獲民眾陳情，盡國民義務，卻成紓困追討戶。（記者簡惠茹攝）

    民進黨立委何志偉（右）與新北市議員羅文崇（左）接獲民眾陳情，盡國民義務，卻成紓困追討戶。（記者簡惠茹攝）

    2021/12/15 11:17

    〔記者簡惠茹／台北報導〕民進黨立委何志偉今天上午在立法院舉行記者會指出紓困亂象，何志偉表示，陳情人已領取的急難紓困3萬元，服兵役後卻被通知要繳回，要求衛福部加以檢討，「政府不應該兵變，盡國民義務不該成為紓困追討戶」。衛福部社工司表示，會再做個案清查。

    何志偉與新北市議員羅文崇接獲民眾陳情指出，因為去年有申請紓困，且今年衛福部擴大急難紓困方案採取政府主動查調，直接匯入帳戶的便民措施，但有民眾在收到紓困金後5個月遭通知要繳回，原因是在今年4月30日時，當事人正在服4個月軍事訓練役，因此具有軍保，並不符合紓困資格。

    何志偉表示，政府要求退回紓困金，衛福部因應疫情擴大的紓困計畫，只要有軍公教勞農社會保險，就會把資格剔除，已經發放但是面臨要求退回的影響人數總共1200多人。

    何志偉說，重點是陳情人來自辛苦的家庭，紓困核定通知書有寫到這個家庭屬於中低收入戶資格，也努力為國家服務，衛福部犯了2個錯誤，第一個是如果軍保不具備領取資格，那根本連發都不應該發，審核出現問題。第二，這個規則的訂定怎麼會把軍事訓練役列入？北部孩子下高雄服兵役保衛國家，還要為了紓困金走這麼多行政流程為自己辯護。

    新北市議員羅文崇表示，相信該陳情不是個案而是通案，獲得紓困補助核撥，家裡也確實有需要此補助，陳情人後來因為去當兵，軍中給的軍餉沒有多少，由於當兵過程變成軍保，被衛福部要求把紓困金3萬元退回，這樣的規定相當不合理，希望衛福部重新對規定加以檢討，希望給予類似個案更多的彈性

    陳情人表示，最近有收到區公所追回紓困金的通知，衛福部要求追回，衛福部人員跟他說，紓困申請以家庭為單位，平均所得收入在一定數字以下就會核發紓困金，去年有通過審核標準，今年自動撥款，最近說要收回紓困金理由是他中間有參加軍保，以這個原因說他不能申請不太合理。而且當完兵後不可能馬上找到工作，而且退伍的時候疫情也蠻嚴重的，突然要收回，需要好幾個月才能存到這筆錢。

    衛福部社工司科長胡彩惠表示，會再做個案清查，而去年到今年的紓困方案，弱勢家庭在紓困金繳回有困難的話，可以申請分期繳回，針對弱勢民眾如果有急難救助事由，衛福部有強化社會安全網急難紓困措施，地方政府依據社會救助法也有提供相關急難措施，所以還是有其他求助管道。

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