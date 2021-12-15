四大公投》1218投票 李進勇：至少晚上10點前會有結果

立法院內政委員會今天上午考察台北市中正區梅花里的公投投票所設置情形；中選會主委李進勇（圖）說明概況。（記者劉信德攝）

2021/12/15 11:16

〔記者吳書緯／台北報導〕因應18日舉行的4項公投，立法院內政委員會今考察台北市中正區梅花里的公投投票所設置情形；中選會主委李進勇表示，公投當天雖然可以宣傳，但是不得穿戴與公投相關的文字、符號、圖像的物品進入投入投票所30公尺範圍內，並表示公投開票「準確第一、迅速第二」，雖目前無法確定幾點可以開完票，但至少晚上10點前會有結果。

立法院內政委員會今天上午考察「12月18日全國性公投投票所設置情形並模擬實際投票流程與動線」，國民黨立委林為洲、林思銘、洪孟楷以及民進黨立委莊瑞雄、王美惠、管碧玲、民眾黨立委賴香伶等多位立委，赴台北市中正區梅花里區民活動中心的公投投票所考察，李進勇也到場說明。

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李進勇受訪表示，本次公投是公投首次單獨舉辦，雖然公投當日仍可進行宣傳，但依法不得穿著、配戴跟公投有關的文字、符號、圖像或貼紙等，進入投票所。

然而，公投正反雙方均有製作相關的口罩，也並未明確寫出立場，僅寫出「同意」或「不同意」，媒體追問，是否也不得佩戴相關口罩與認定標準。

李進勇並未正面給出答案，僅表示必須要用「客觀的社會經驗」來判斷，是否與公投有關，如果是僅寫出「同意」或「不同意」，但根據大家的社會經驗，大家都了然於心，而跟公投議題有關，同時也必須要是可以了解到對於議題的採取態度，這才會說是對於選民投票行為影響，中選會只能就法律規定做說明，因此仍要呼籲選民不要攜帶與公投相關的文字、符號之物品，進入投票所。

由於我國仍處二級防疫警戒期間，今日模擬投票演練也進行若有發燒的處置，依據現場選務工作人民的說明，若有發燒情況，將會簽署實名切結書以及配戴手套，由選務人員引導專門動線，在防疫專用遮屏進行圈票。

李進勇解釋，防疫相關規定，都是根據中央疫情指揮中心的規範，因此不能出門投票者，包含居家檢疫、居家隔離等情況，至於一般民眾，若投票當日體溫高，因為有投票權，在額溫38度以內，所以還是可以投票，但因應防疫所以有特別動線與專用遮屏投票，保護所有投票權人安全。

針對今年公投開票時間預估，李進勇說，現在還無法預測，但希望準確第一，迅速第二，至少晚上10點前會有結果。

立法院內政委員會今天上午考察台北市中正區梅花里的公投投票所設置情形。（記者劉信德攝）

立法院內政委員會今天上午考察台北市中正區梅花里的公投投票所設置情形。（記者劉信德攝）

立法院內政委員會今天上午考察台北市中正區梅花里的公投投票所設置情形。（記者劉信德攝）

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