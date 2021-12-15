公投投票率成決勝關鍵？ 網路數據曝：兩陣營基本盤「綠熱藍冷」

四大公投網路聲量走勢圖。（擷取自「台灣議題研究中心」網頁）

2021/12/15 12:08

〔即時新聞／綜合報導〕1218四大公投案投票在即，藍綠陣營積極催票，公投投票率也引發關注。依照《公投法》規定，公投案同意票必須超過總投票人數的4分之1才算過關，因此投票率也將成勝負關鍵，TPOC台灣議題研究中心分析指出，2黨粉絲在社群參與互動的情形可作為藍綠營基本盤投票率之參考依據，而目前雙方支持者態勢呈現「綠熱藍冷」。

台灣議題研究中心14日發文表示，自10月25日以來關於四大公投案的網路聲量分析結果顯示，10月底藍綠2黨展開全台宣講後，曾連續2週創下超過25萬高聲量，但之後連續4週聲量不振，僅於20萬上下徘徊，近期出現「公投投票率低」的擔憂並非空穴來風。

請繼續往下閱讀...

尤其12月初民進黨立委高嘉瑜遭家暴事件意外扯出「網軍」案外案，稀釋了民眾對公投案的關注度，直至12月8日四大公投聲量才超越網軍風波，當週聲量回到34萬則。然而值得注意的是，公投案近期聲量高峰為12月12日的7.6萬則，仍低於網軍風波在12月1日聲量高點的8.4萬則，公投案曝光度已長達1個月表現不佳，即便近日聲量「拉尾盤」，但是否真能產生催票效果、增加選民投票意願，都還有待商榷。

文章寫道，進一步觀察藍綠2黨相關臉書粉專，並由各自陣營的四大公投貼文數據推估粉絲對公投案的反應熱度，結果顯示，綠營社群中有關公投的貼文共創造1386萬次粉絲互動數，藍營社群僅901萬次，綠營足足領先35個百分點。

而在選前一週（12月6日至12日），QuickseeK快析輿情資料庫監控的破萬個粉專中，共出現9539則與公投相關的貼文，創造600多萬次互動數，其中綠營相關社群佔其中的2032則貼文、互動數逾326萬次，佔總體互動數近5成，反觀藍營僅有875篇相關貼文、互動數佔整體不到2成。

數據顯示，綠營粉絲對於公投的反應熱烈程度一路領先藍營，身兼黨主席的蔡英文總統8日在民進黨中常會喊出「台灣隊站出來」口號後，也讓綠營粉絲在選前1週展現驚人動能、粉絲互動爆量翻漲。2陣營粉絲在社群參與互動的情形，可作為藍綠營基本盤投票率的參考依據，整體而言，2陣營支持者「綠熱藍冷」態勢明顯。

文章提及，有藍營黨內人士分析，國民黨主張「四個同意」，若最終有逾5成5民眾出門投票，藉由支持度最高的反萊豬公投帶動拉抬，其餘3公投案過關機率也將大增。而回顧過去經驗，自2017年《公投法》修法調降公投成案門檻之後，2018年共有10個全國性公投案與地方選舉同時舉行，當時各案投票率落在54.51％至55.89％之間，刷新投票率新高紀錄。

不過今年公投並未與大選一起舉辦，雖然選前「黃金週」公投議題討論度上升，但想要再寫下逾5成5的投票率並不樂觀，尤其是網路上的藍軍支持者動能遠不及綠軍支持者，即便網路聲量無法完全反映實際選情熱度，但根據不少藍營基層民代觀察到選區內對公投討論度普遍不高，加上「公投過關也無法影響政策結果」等耳語長時間在地方流竄，讓藍營支持者投票意願再降溫，國民黨喊出「四個同意」要拚4案全數過關，恐怕難度相當大。

綠營及藍營臉書社群四大公投貼文互動表現。（擷取自「台灣議題研究中心」網頁）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法