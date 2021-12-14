台人恐遭國安惡法追訴！ 民團籲政府阻蘋果日報資料交港共

民團今晚舉辦「擁抱自由、蘋果加油」晚會，呼籲蘋果日報莫將任何個資交給港共及其指派的清算人，並盼台灣政府能以行政命令設法阻止，莫讓「港版國安法」黑手伸入台灣。（記者陳鈺馥攝）

2021/12/14 21:57

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣多個公民團體、台灣新聞記者協會今晚在蘋果日報大樓外舉行「擁抱自由、蘋果加油」晚會，呼籲蘋果日報堅守新聞自由，莫將任何個資交給港共及其指派的清算人，並盼台灣政府能以行政命令設法阻止，莫讓「港版國安法」黑手伸入台灣。

壹傳媒創辦人黎智英遭「港版國安法」逮捕判刑後，港府近日已向香港法院聲請指派2名臨時清盤人，發函要求台灣蘋果日報進行清點，並移交所有資產，香港法院明（15）日將針對清算解散香港壹傳媒一案進行審訊，可能要求台蘋提交資料。

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經濟民主連合研究員江旻諺表示，香港蘋果高層被控違反「港版國安法」串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，已被中共關押到牢中。今年11月初，壹傳媒行政總裁張劍虹請求香港法院保釋，法院卻以「台灣蘋果新聞網」仍散布不利香港國安的新聞，拒絕讓其交保，這證明台蘋被港府視為犯罪工具，「清盤」的真正目標是沒收犯罪工具，並將「港版國安法」效力延伸到台灣。

江旻諺指出，倘若壹傳媒公司臨時清盤人要求台灣蘋果日報移交新聞採訪或評論資料，明顯超出清算必要範圍，而是帶有政治目的。他呼籲，台蘋員工堅守新聞自由，不要將任何個資交給香港清算人或港共政府及代理人。

台灣新聞記者協會常務委員李志德提醒，若台灣壹傳媒的資料被香港政府帶走，曾在台灣蘋果日報、壹週刊以不具名或筆名投稿者，其身分證號、銀行帳戶會被中國政府掌握。曾向蘋果爆料、匿名吹哨、不署名之採訪對象，其真實身分將被中國掌握，這18年來壹傳媒集團所拍攝的照片、影片一旦流入中共手中，後果不堪設想。

李志德強調，「港版國安法」第38規定，可以追訴「不具有香港特別行政區永久性居民身份的人」，在香港以外的行為。一旦上述資料落入中國、香港政府之手，所有現任或曾經在壹傳媒集團工作的記者、編輯、職工、作者、受訪者等，都將暴露在國安惡法追訴風險中，將來入境港澳、搭乘國泰航空都有可能被中共逮捕，台灣記協要求政府務必要阻止資料外流。

民進黨立委范雲表示，「個人資料保護法」第21條規定，非公務機關為國際傳輸個人資料，有「接受國」對於個人資料保護未有完善之法規，致有損當事人權益之虞，中央目的事業主管機關得限制之。希望平面媒體主管機關文化部，立即發出行政命令，禁止台灣蘋果日報將個人資料交付給香港清算人。

范雲提及，如果台灣蘋果日報願意抵抗，香港政府可能會主張強制執行，但由於在台灣進行強制執行須有法院許可，台灣法院可主張「港版國安法」引起的香港蘋果清盤是出於打壓新聞自由，違背憲法保障人民基本權利，並依民事訴訟法第402條，不予承認裁判效力。

台灣人權促進會秘書長施逸翔說，中國和港府打壓香港蘋果日報完全違反ICCPR的侵害人權行為，香港法院與臨時清盤人應立即停止行動，台灣蘋果日報基於人權的理由，可以不理會香港法院和清盤人的要求。

台灣蘋果日報大樓外觀。（記者林正堃攝）

經濟民主連合、台灣公民陣線等團體在台灣蘋果日報大樓外排出FREE字樣，聲援台灣蘋果日報，拒絕港共接管。（記者林正堃攝）

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