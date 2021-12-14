花蓮宣講「4個不同意」 賴清德：20年紛爭不應再復活擾台

副總統賴清德今天到花蓮宣講「4個不同意」，他到場時受到民眾熱情歡迎。（記者王錦義攝）

2021/12/14 17:26

〔記者王錦義／花蓮報導〕副總統賴清德今天到花蓮宣講公投「4個不同意」，他到場時受到民眾熱情歡迎，賴清德說，這次四個公投議題，在台灣都紛紛爭爭超過20年，他認為不應再復活擾台，台灣有多少個20年可以重來。

賴清德在花蓮宣講時說，包含核四、三接、萊豬及公投這4個議題都曾在台灣紛擾逾20年，現在好不容易解決了，有些也起步向前走了，若公投同意過關，這4議題將復活並再生紛擾，為了後代子孫，一定要投4個不同意。

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賴清德形容國民黨針對公投提出「4個都同意」的訴求，猶如「搬4顆大石頭擋住台灣通往國際的道路」，他呼籲民眾，為了台灣的環境、民主、經濟和能源安全，18日一起出來投「4個不同意」，袖子捲起來把四個石頭搬走。

賴清德說，台灣人民勤快、打拚、勇敢、有創新，但中國的壓力無所不在，國際的競爭非常激烈，就算全力以赴都不一定確保台灣的空間，台灣不應再內鬥、內耗，對台灣絕對不利，要打開大門走大路，走向國際，是把台灣未來前進的路鋪好。

民進黨花蓮縣黨部今天下午2點半在福容飯店舉行「四個不同意、台灣更有力」公投說明會，邀請副總統賴清德、總統府發言人Kolas Yotaka （谷辣斯．尤達卡）、立法委員范雲、民進黨副秘書長林飛帆等人，結合地方縣議員張美慧、莊枝財、黃振富等人到場助講。

前面先由林飛帆、范雲、Kolas Yotaka等三人輪番上台說明，賴清德約在4點的時候進場，會後還留下來與熱情的民眾合影留念，約在五點結束活動。

民進黨花蓮縣黨部今天下午2點半在福容飯店舉行「四個不同意、台灣更有力」公投說明會，吸引五百多人到場。（記者王錦義攝）

副總統賴清德今天到花蓮宣講「4個不同意」，他到場時受到民眾熱情歡迎。（記者王錦義攝）

副總統賴清德今天到花蓮宣講「4個不同意」，他到場時受到民眾熱情歡迎。（記者王錦義攝）

副總統賴清德今天到花蓮宣講「4個不同意」，他到場時受到民眾熱情歡迎。（記者王錦義攝）

副總統賴清德今天到花蓮宣講「4個不同意」，他到場時受到民眾熱情歡迎。（記者王錦義攝）

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