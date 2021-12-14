印太安全對話登場 美參議員：盼台美成功締結重要貿易協定

美國前駐日大使、現任共和黨籍田納西州參議員海格提在「台美日三邊印太安全對話」論壇致詞時表示，他期盼台美能成功締結重要的貿易協定。（圖擷取自論壇直播）

2021/12/14 16:36

〔記者楊丞彧／台北報導〕遠景基金會今舉辦「台美日三邊印太安全對話」論壇，美國前駐日大使、現任共和黨籍田納西州參議員海格提（Bill Hagerty）以預錄影片致詞時強調，與中國競爭的重要面向之一是強化美日台之間的經濟合作；在他駐日任內，促成「美日貿易協定」簽訂，而美日台之間必須要有類似經濟整合，他期盼美台能成功締結重要貿易協定。

海格提首先提到，所謂「印太區域」的概念，是源自於日本前首相安倍晉三於2007年提到了一個嶄新的「更廣闊的亞洲」出現，而這個「更廣闊的亞洲」正是位處印度洋與太平洋的匯流之處，日本有遠見地制定了新的框架，以團結位於兩大洋兩端的民主國家，這個願景就是我們今天所說的「自由開放的印太地區」。

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海格提說，自由開放的印太地區是個得到越來越多國家支持的總體框架，目的為強化區域夥伴關係，並尊重法治、航行自由、自由貿易，以及依據國際法致力於和平穩定和領土完整。而美國、日本和台灣作為3個不可或缺的基石，三者繼續肩並著肩一同面對印太地區的共同挑戰至關重要。中國的野心不僅是取得這個活躍且快速成長地區的主導權，更要從根本改寫印太地區的秩序，以中國為中心，為北京的專制霸權服務，因此保衛台灣與日本是抵制中國野心的關鍵。

海格提也引用日本防衛大臣岸信夫的話表示，台灣的和平穩定與日本直接相關。他也很高興看到拜登政府，延續川普政府強大的印太戰略基礎再接再厲，例如在今年4月，拜登與日本時任首相菅義偉公開強調台海和平穩定的重要性，以及鼓勵兩岸問題和平解決。而在岸田政權上台後，他也非常期待美日在台灣議題上繼續深化合作。

海格提認為，與中國競爭的另一個重要面向是強化美國、日本和台灣之間的經濟合作；在他駐日任內，他與時任日本首相安倍晉三與其團隊合作，促成「美日貿易協定」，降低關稅壁壘，強化美日之間的經濟聯繫；而美日台3國之間必須要有類似的經濟整合，為此，他期盼美國和台灣能成功締結重要的貿易協定。

海格提強調，美日台作為先進經濟體，在全球開發新科技與國際標準方面扮演關鍵角色。為促進全球經濟繁榮，同時打擊中國掠奪式經濟舉動，他強烈敦促美日台3國依據國際標準齊力強化經濟聯繫，特別是透過優質基礎設施上的合作。

海格提最後重申，我們必須清楚知道自己的立場，在過去的7年，美國、日本和台灣一直是捍衛印太地區民主自由的先鋒，因為這攸關著我們的生活方式、表意自由，信仰自由以及繁榮的自由，我們必須永誌不忘。

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