回應參與花蓮縣長傳聞 Kolas：相信黨中央會做出最好的選擇

總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）最近頻繁出現花蓮公開行程，外界傳言將是民進黨縣長參選人，對此，她今天受訪回應，過去從來沒想過，相信黨中央會做出最好的選擇。（資料照）

2021/12/14 16:52

〔中央社〕總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）最近頻繁出現花蓮公開行程，外界傳言將是民進黨縣長參選人，對此，她今天受訪回應，過去從來沒想過，相信黨中央會做出最好的選擇。

民進黨花蓮縣黨部今天下午在花蓮福容飯店舉行公投說明會，包括副總統賴清德、Kolas Yotaka、民進黨副秘書長林飛帆及立委范雲等人出席，場面熱鬧。

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Kolas Yotaka會前接受媒體聯訪，被問到面對外界揣測她是民進黨2022年花蓮縣長參選人，她說，最近來花蓮都是為了宣講政府對公投4案的立場與理念，知道大家都很關心明年選舉，相信黨中央一定會選出可以為花蓮服務、最優秀的人選。

媒體追問有無被徵詢意見，Kolas Yotaka說，的確很多人討論，但都是非正式討論，花蓮是重要選區，適合參選的人選大有人在，大家一定要先稍安勿躁。

Kolas Yotaka表示，最關心、深刻了解花蓮的人最適合花蓮，她也提到，過去幾年花蓮開始有不同聲音，可以自由自在討論意見、落實民主精神的空氣、氛圍，應該要回來花蓮。

被問到是否有意願參選，Kolas Yotaka說，過去從來沒有想過，黨中央會有不同考量跟規劃，相信黨中央會做出最好的選擇。

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