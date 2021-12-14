侯友宜發公投千字文 鄭文燦：侯的立場跟國民黨不一樣

新北市長侯友宜發千字長文談公投，桃園市長鄭文燦不諱言說，侯友宜的立場跟國民黨不一樣。（記者魏瑾筠攝）

2021/12/14 15:55

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕新北市長侯友宜昨天晚間在臉書發表千字長文，表達其對於公投看法，掀起熱議；桃園市長鄭文燦今受訪不諱言表示，侯友宜對公投有他的看法，只是看法跟國民黨不一樣。

1218四大公投將登場，但因侯友宜遲未表態引發質疑，昨天晚間他在臉書發表看法，不解「尊重多數民意選擇的公投，曾幾何時變成了填鴨式圈叉題，不能有其他論述」掀起討論；鄭文燦受訪強調，這次公投不是為個人，也不是為政黨，是關係到台灣的重大政策，像能源轉型、對外貿易、食品安全及環境保護等。

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鄭文燦進一步表示，這些議題在這段時間的公共討論，已呈現得很清楚，蔡英文總統所領導的路線，符合台灣長遠發展的利益，這也是台灣轉型所必須要經過的挑戰，侯友宜或其他地方首長，對於國民黨「4個同意」的立場，其實他們不贊成，他們也有所保留，所以用一個比較委婉的方式，來表達他們並不贊成這個極端的路線，這是正確的，「每一個政治人物都有他的想法，他要走自己的路，我們應該也給他尊重」。

鄭文燦重申，侯友宜對公投也有他的看法，並不是沒有看法，只是他的看法跟國民黨不一樣，他也表達了很多他的看法，是跟國民黨的立場是不同的，也有所區隔，包括他不贊成三接遷到台北港，這一題他不贊成，他也不贊成核四重啟，因為核廢料跟核能安全的問題，讓他比較保留，所以他也有立場，只是跟國民黨不一樣。

鄭文燦補充，宜蘭縣長林姿妙的立場也跟國民黨不一樣，台中市長盧秀燕市的立場也跟國民黨不一樣，比如說三接如果不蓋的話，台中可能會承擔無法降載燃煤發電這樣的痛苦，所以盧秀燕其實是不跟國民黨相同的看法。

鄭文燦認為，公投4個議題，是在國民黨前主席江啟臣時代設計的議題，目前國民黨這些比較極端的主張者，綁架了國民黨，是背離一個穩健的路線，他認為公投後能夠讓台灣穩健的轉型，應該是國家最好的選擇。

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