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    黃士修稱「犧牲一個人喚醒社會」 醫護吐槽：「斷食」不用講犧牲

    黃士修將絕食至公投結束。（資料照）

    黃士修將絕食至公投結束。（資料照）

    2021/12/14 16:49

    〔即時新聞／綜合報導〕四大公投投票在即，重啟核四公投領銜人黃士修將從13日中午絕食至公投結束，並表示，「如果犧牲我一個人，能夠喚起社會對公投的重視，進而拯救十幾萬中南部民眾的生命，我甘之如飴。」對此，醫療粉專「美的好朋友」吐槽，「要斷食就斷食，但不要講什麼犧牲啦。」

    黃士修表示，將到自由廣場，絕食到公投結果出來，「如果犧牲我一個人，能夠喚起社會對公投的重視，進而拯救十幾萬中南部民眾的生命，我甘之如飴。接下來的事，就交給你們了。」

    對此，「美的好朋友」則是無情吐槽，「那個，你要斷食就斷食，但不要講什麼犧牲啦。還用了鄭南榕先生的話，真的看了很不舒服，斷食跟鄭南榕先生的犧牲這可以比嗎？」

    「美的好朋友」指出，斷食5、6天其實很多人都試過，但目前還沒看過誰犧牲，「這也不是新東西，近年就有流行7天斷食法用來減重，基本上我們還是不太推薦的。以目前證據看來，效果未必比間歇性斷食好，風險比間歇性斷食大，長期會不會有風險還不是很清楚。而且有些證據指出，這種斷食法復胖的機率比較高。」

    「美的好朋友」接著說，還是希望黃士修能夠多利用這幾天，把講不清楚的「跳躍式推論」講清楚。「剛斷食的前幾天，有時候大腦會變得比較清醒一點，也許是把事情想通的好時機。」

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