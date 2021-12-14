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    發展基隆特色觀光 謝國樑要打造海景兒童主題樂園

    國民黨有意參選市長的前立委謝國樑今天發表觀光政見。（資料照）

    國民黨有意參選市長的前立委謝國樑今天發表觀光政見。（資料照）

    2021/12/14 13:43

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕國民黨有意參選市長的前立委謝國樑今天發表觀光政見，指基隆依山傍海，擁有得天獨厚的觀光資源，他計畫在八斗子潮境公園打造1座擁有海景的兒童主題樂園，可以媲美知名的美國加州聖塔莫尼卡海灘碼頭，串連基隆的八斗子漁港、彩虹屋、和平島，並延伸至東北角，成為北台灣的海洋觀光廊帶。

    基隆不只擁有海洋資源，鐵路也是基隆的一大特點，謝國樑計畫結合七堵車站的鐵道特色，打造鐵道主題空間，他希望這一海一陸的主題樂園，成為帶動基隆觀光發展的新火車頭，讓世界看到基隆的魅力。

    「海洋是基隆最大的特色。」謝國樑表示，基隆近年來的觀光正在持續發展，除了基隆廟口之外，越來越多景點吸引觀光客，基隆的條件絕不輸給日本橫濱、德國漢堡等國際大港。

    謝國樑表示，基隆八斗子沿海，海洋資源豐富，從海洋大學、八斗子漁港、彩虹屋、和平島，以及東北角的象鼻岩，都是台灣北海岸觀光景點，他計畫在潮境公園規劃1座海景兒童樂園，串接海洋觀光廊帶，讓孩子們可以近距離接觸大自然。

    謝國樑表示，台灣是海島國家，他當年守護番仔澳，不讓卸煤碼頭破壞這片天然海洋，如今希望打造1座海景兒童樂園，讓更多人可以欣賞這片美景，結合海科館的資源，打造海洋主題的設施體驗與探索，讓基隆的這片海洋可以成為絕佳的親子天堂。

    謝國樑說，基隆除了有海洋資源之外，還有歷史悠久的鐵道文化，他計畫在七堵車站旁的鐵道紀念公園內，改造成一個火車概念主題空間，邀請類似深受兒童喜愛的湯瑪士小火車，或是三麗鷗公司的Hello Kitty進駐，讓鐵道特色可以結合觀光活動。

    謝國樑表示，除了展現七堵鐵道特色的同時，連帶可以提升周邊商業價值，也可以配合彩繪列車直達車，吸引更多遊客前來，創造更多的觀光利潤。

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