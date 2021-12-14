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    侯友宜罕見發千字文 王丹：2024選總統起手式

    王丹表示，他看到侯這次發長文，第一印象就是侯友宜2024選總統的起手式。（資料照）

    王丹表示，他看到侯這次發長文，第一印象就是侯友宜2024選總統的起手式。（資料照）

    2021/12/14 13:36

    〔即時新聞／綜合報導〕侯友宜昨日在臉書發出千字文，引發政壇熱議，更引爆藍營內部「炸鍋」，呼籲侯友宜「話要說清楚」。民運人士王丹在臉書分析侯友宜發文動機，認為侯友宜很少發長文，看到他這次發長文，第一印象就是侯友宜2024選總統的起手式，或是試水溫之作。

    王丹表示，仔細看完侯友宜千字文內容之後，可以發現侯友宜未來的競選主軸已經輪廓浮現，大致可分為：「跳脫藍綠，超越黨派，終結政治對立，作全民總統」、「形塑腳踏實地，努力做事的個人風格」、「打造平凡人出身，凸顯純樸，老實的人格特質」、「以人民健康，國家安定，產業發展為政綱主軸。」

    王丹指出，如果侯友宜2024年出來選，並打出上述4個選舉主軸，對中間選民來說有相當吸引力的；對民進黨來說，則會是強勁挑戰，必須及早做準備。

    至於國民黨到時候會不會讓侯友宜選，王丹認為很有可能不會，至少國民黨主席朱立倫就不會心甘情願，但是如果在國民黨阻攔之下，侯友宜脫黨以獨立候選人身分參選，將成為宋楚瑜第二，說不定反而利多。

    最後，王丹也點出重點，侯友宜此次發千字長文可以得知，侯友宜目前至少已經對總統府「動心」了。

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