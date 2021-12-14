民間版動保法修法提九大訴求 農委會盼循序漸進

民進黨立委莊瑞雄和吳玉琴今天上午在立法院舉行民間版動物保護法修法公聽會。（記者簡惠茹攝）

2021/12/14 12:12

〔記者簡惠茹／台北報導〕民進黨立委莊瑞雄和吳玉琴今天上午在立法院舉行民間版動物保護法修法公聽會，民間版動保法提出九大修法訴求，將動物保護法基本法化、虐待定義涵蓋更全面、納入公益訴訟等等。農委會動保科表示，考量人力配置和行政量能，盼能循序漸進修法。

民間版動保法提出九大修法訴求，台灣動物社會研究會執行長朱增宏表示，第一個是希望把動物保護法基本法化，因為目前涉及產業法規遇到競合的時候，動保法就會變成非常衰弱；第二是動物利用分類不應該用經濟動物或實驗動物，而是要以管理、科學利用、經濟利用或動物展演來分類，可利用的動物也應正面表列公告。

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朱增宏指出，第三，虐待的定義要更全面，目前動物感覺痛苦緊迫苦痛沒有列入虐待範圍應納入；第四，強化動保行政效能，特別是動保員在公私立場所的權限和緊急救援免責要件；第五是同伴動物飼主應該經過教育；第六為納入公益訴訟，強化公眾參與權；第七是完善動物科學應用機制，科學應用應優先採用非動物替代方法，資訊也要公開；第八，擴大法律保護範圍；第九是動物傷害慰撫金請求權。

台灣動保行政監督聯盟秘書長何宗勳指出，動保法已經修了16次，都是零零碎碎修法，民間團體認為不是根本解決問題的方法，因此民間團體團結起來，有此構想後希望透過立委協助，這次版本是勾勒出未來的願景和夢想，不會一步到位，至少是5年或10年甚至20年的願景，有一個方向可以努力，通盤檢討過程中發現有些法律，可以透過行政命令就可以解決。

農委會畜牧處動保科長鄭祝菁表示，農委會針對動保法有規劃修正的方向，四大重點包含針對犬貓販售商業行為，針對非法來源犬貓流入合法販售市場，需要加強管理；第二部分是現在動檢員現場執法無法強制處理緊急情況，進行動物救援稽查工作，為加強執法效能希望強化相對應條文；第三是虐待傷害犬貓刑責，希望設計成有嚴重虐殺行為一定要入監服刑；第四是檢舉獎金制度，透過民眾檢舉緊急提供動物救治。

鄭祝菁指出，民間版更動條文有62條，其中9條新增中央和地方政府法定業務，農委會動物保護科連主管就10個人，地方人力配置全國執法人力是176人，任何法令的調整，必須務實考量行政機關有沒有辦法負擔，動保法修法行政機關沒有因為法條修正新增業務增加人力配置，兩者沒有對等，強烈建議有更多社會討論和共識。

公益訴訟部分，鄭祝菁說，大家認為行政機關不合預期，但是有量能和人力配置的限制，如果還要對行政機關提出訴訟，對於動保推動不是正向的，只是讓基層同仁流失更快，目前縣市政府動保檢查原在職3年不超過一半，流動率很高，希望正視基層狀況，務實推動動保工作、循序漸進。

莊瑞雄表示，這十幾年來台灣動物保護意識高漲，部分條文跟現代保護動物宗旨有所落差，人類和動物如何取得平衡，民間對於動保法倡議很多年了，希望公聽會是一個開端，為促進動物福利來努力。

吳玉琴指出，動保法經過16次修訂，8個團體成立動物保護立法運動聯盟，全面性針對動物保護修法做了仔細且經過多次工作坊的討論，立法院修法需要有社會共識，如何在實務上落實，這是立法院要扮演的角色。

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