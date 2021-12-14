三讀通過勞工失業加給納無工作收入之父母 最高加給達20％

立法院院會今三讀通過「就業保險法」部分條文修正案，將無工作收入父母也納入勞工扶養眷屬範圍。（記者劉信德攝）

2021/12/14 11:23

〔記者吳書緯／台北報導〕立法院院會今三讀通過「就業保險法」部分條文修正案，將無工作收入父母也納入勞工扶養眷屬範圍，以方便勞工請領失業給付或職業訓練生活津貼時，可領取扶養眷屬加給，每一人依申請人離職退保當月前6個月平均投保薪資10%加給給付或津貼，最多計至20%。

現行就業保險法第19條之1規定，勞工非自願離職退保後，於請領失業給付或職業訓練生活津貼期間，若有受其扶養的眷屬，每一人依申請人離職退保當月前的6個月，平均月投保薪資10%加給給付或津貼，最多累計至20%。

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然而，條文明定，受勞工扶養眷屬的定義，指勞工扶養無工作收入的配偶、未成年子女或身心障礙子女，並未納入父母。

考量台灣即將邁入超高齡社會，不婚不育人數逐漸增加，倘若單身勞工負擔年邁父母扶養責任者，一旦面臨失業，恐加重生活負擔，連帶影響家庭生計，因此朝野立委如國民黨立委許淑華、林文瑞、蔣萬安和民進黨立委莊競程分別提出修法草案，將「父母」納入勞工扶養眷屬範圍。

立法院社會福利及衛生環境委員會11月29日初審通過「就業服務法部分條文修正草案」，不須交由黨團協商，並排入今日院會討論事項，並於今日院會順利三讀修正通過。

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