籲「重啟核四」不同意！民團擺核廢料裝置藝術表達訴求

宜蘭縣反核四公投行動聯盟今放置仿核廢料的裝置，表達「重啟核四」公投不同意的訴求。右起為游國連、游閔吉、蔡中岳、黃惠慈、孫博萮、薛呈懿。（記者蔡昀容攝）

2021/12/14 11:09

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕四大公投本週六（18日）登場，宜蘭縣反核四公投行動聯盟今（12日）上午在宜蘭縣議會紅磚道「蘭陽歡樂迎耶誕」巨型燈飾下，放置多個仿核廢料的裝置，呼籲民眾「重啟核四」公投投下不同意；由於擺放位置就在台9線旁，車流量大，經過的駕駛、騎士停等紅綠燈時，好奇觀望，有人說還沒想好要投什麼，有人則支持核四，但尊重這樣的表達意見方式。

部分聯盟成員今早在議會紅磚道擺放核廢料裝置藝術，聯盟表示，縣府因應蘭陽歡樂迎耶誕活動，在議會紅磚道設置燈飾和裝置，聯盟在這邊放裝置，盼讓大眾思考讓這些燈飾運轉的能源從何而來，社會願意為此承擔核災這樣的致命威脅嗎？

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前縣議員薛呈懿表示，聯盟先前在宜蘭各地進行街頭宣講及發傳單，並舉辦「我們與核四的距離」，成功號召近百名宜蘭各團體代表與地方意見領袖在網路串聯，舉牌表示自己所在位置與核四廠的距離。

宜蘭縣環境保護聯盟理事長孫博萮說，聯盟先前到縣議會請願，至今未等到結果，根據聯盟訪問及公開資料，縣長林姿妙、18位藍綠議員公開表態反對核四重啟，4位國民黨議員支持重啟，12位國民黨、親民黨、無黨籍議員不表態；攸關宜蘭人性命安全的重大議題，「不表態是不負責任的態度，是身為民代的失職」，不顧宜蘭長久以來環保立縣的價值，她譴責並呼籲這些民代做出明智選擇。

立委陳歐珀特助黃惠慈說，政治人物對議題的表態，可以看出他所奉行的價值，民眾投票也能表達自己所認同的價值；許多民代出於政治顧慮、政黨因素，不願表態，這點令人感到憂慮，民意代表權力來源，來自於承受核四風險的基層民眾一票票的寄託，不是遠在台北的國民黨高層所給的。

地球公民基金會副執行長蔡中岳說，沒有建照的核四若要重啟，最快要15年才能發電，對於當下是否缺電、空污能否改善無關，蓋在斷層上的核四更增添輻射外洩風險；在全球邁向2050淨零碳排能源的路上，除了工業減碳外，電力來源的最終答案絕對是再生能源，核電不僅不是選項，使用核電更可能排擠再生能源的發展。

蔡中岳說，宜蘭若要減碳，工業端要處理水泥業的碳排，電力端要認真發展再生能源，除了太陽能、風力發電，宜蘭具地熱能潛力，清水地熱電廠日前正式商轉發電，縣內還有土場、四區、五區、臭乾、茂邊、礁溪等七個地熱潛力區值得開發，是台灣數一數二有潛力的地方；宜蘭以好山好水著稱，該更努力往前跨出去，勇敢拒絕核電，邁向再生能源與淨零碳排的未來。

冬山鄉民代表游閔吉說，自己是兩個小孩的爸爸，未來若發生核災事故，「我抱著孩子要緊急撤離時，當孩子問我，為什麼我們要離開我們的家時，終其一生無法回來，我覺得我不能看著他的眼睛告訴他，因為當年在核四重啟公投時，我沒有出來反對這樣錯誤的政策，擋下那些支持同意核四的運轉的聲音。」

宜蘭市長參選人游國連說，這個問題爭論近40年，部分人物出於政治利益考量，讓核四重啟議題再熱起來，以片面且武斷的論述，愚弄台灣民眾；核四廠距離宜蘭北端僅8公里，宜蘭人是直接利害關係人，應該站出來，用反對票讓操弄政治野心的人們徹底死心。

經過的民眾看法不一，有民眾說，知道公投案，但不會去投；有人則說，還沒研究公投要投什麼；有民眾則明確表示，支持核四重啟，但尊重不同立場的團體表達意見，用裝置藝術行動表達自己的訴求，是好事。

宜蘭縣反核四公投行動聯盟今在「蘭陽歡樂迎耶誕」巨型燈飾下，放置多個仿核廢料桶的裝置，表達「重啟核四」公投不同意的訴求。（記者蔡昀容攝）

宜蘭縣反核四公投行動聯盟說，根據聯盟詢問和公開資料，縣長林姿妙、18位縣議員反對核四重啟，4位議員支持重啟，12位縣議員不表態。（宜蘭縣反核四公投行動聯盟提供）

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