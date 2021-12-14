酸侯友宜千字文不知所云 陳玉珍：對政治領袖期待高於我思故我在

新北市長侯友宜昨晚以「我思故我在」為開頭，發表對公投的千字文引發熱議，立法院國民黨團書記長陳玉珍今受訪時更說，她對政治人物的期待，高於只是「我思故我在」。（資料照）

2021/12/14 11:24

〔記者林良昇、陳昀／台北報導〕新北市長侯友宜昨晚以「我思故我在」為開頭，發表對公投的千字文引發熱議，立法院國民黨團書記長陳玉珍昨認為「臨表涕泣，不知所云」，今受訪時更說，她對政治人物的期待，高於只是「我思故我在」。

陳玉珍今在立法院受訪時表示，民主社會總是各自表達意見，但身為政治領袖與領導者，總是要有自己的想法，才能帶領追隨者前進，但昨晚看到文章，覺得「臨表涕泣，不知所云」。

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陳玉珍說，現在國家已經被民進黨弄到，要強迫我們吃不健康的豬肉，破壞我們的環境，供電也不能安穩，所有有志之士、關心國家的人都應該站出來投下公投票。

媒體詢問，侯友宜千字文是否4項公投對國民黨更艱難？陳玉珍表示，倒也不會這樣認為，侯也說大家要有自己意見，也沒叫大家投不同意票，意思是說執政黨做不好，大家要有自己的想法，他這樣的發文應該也是在鼓勵所有有自己想法的人站出來投票。

陳玉珍說：「我對政治領袖的期待，是高於只是我思故我在」，政治領袖就是要能帶動風潮，尤其執政黨可以把黑的說成白的時候，有志之士更應該站出來領導。

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