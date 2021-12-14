為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    公投倒數台中立委上街頭宣講 籲民眾投下4個不同意票

    公投倒數，民進黨立委莊競程、市議員曾朝榮14日一早到街頭宣講。（記者許國楨攝）

    公投倒數，民進黨立委莊競程、市議員曾朝榮14日一早到街頭宣講。（記者許國楨攝）

    2021/12/14 10:37

    〔記者許國楨／台中報導〕12月18日公投倒數，民進黨立委莊競程、市議員曾朝榮全力衝刺，14日一早與服務處人員手持「核四重啟不同意、核災核廢才遠離」、「禁止美豬不同意、台美貿易更順利」、「公投不要綁大選、投票才不費時間」、「三接遷移不同意、增氣減煤好空氣」宣傳看板，在北屯路與進化北路口宣講，爭取民眾支持投下4個不同意票。

    由於適逢上班時間，吸引許多經過民眾注目眼光，有支持者比出X的手勢呼應，也有駕駛搖下車窗加油打氣，莊競程與服務處主任蔡碧玉隨後並站上「四個不同意」宣講車，到北屯區北屯市場、東山市場等人潮聚集地方爭取民眾支持。

    莊競程表示，民進黨身為執政黨，非常負責任到各地舉辦公投說明會，就是希望所有民眾可以深入了解18日舉行四項公投的內容，以及對台灣未來民主、經濟、能源以及空氣品質的影響，做出最正確的選擇，反觀國民黨，對於四項公投網內互打、邏輯不清，他們就是要犧牲台灣的未來，來換取他們自身的利益。

    莊競程強調，為了台灣永續安全，核四重啟不同意！為了台灣走入國際，禁止美豬不同意！為了守護民主不倒退，公投綁大選不同意！為了台中有好空氣，三接遷移不同意！他拜託大家持續相信真正照顧台灣人民的民進黨，12月18日一定要站出來力挺台灣，投下「4張不同意」，讓「台灣更有力」。

    曾朝榮說，反對萊豬，卻不反對萊牛；反對日本核食，卻是主張重啟核四；珍愛23公頃的藻礁，就是不珍愛232公頃的藻礁；2004年反對公投綁大選，現在卻是主張公投綁大選，根本是要來亂台灣。

    公投倒數，民進黨立委莊競程、市議員曾朝榮14日一早到街頭宣講。（記者許國楨攝）

    公投倒數，民進黨立委莊競程、市議員曾朝榮14日一早到街頭宣講。（記者許國楨攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    何志偉下戰帖邀蔣萬安辯論 「是否同意重啟核四？」
    2021/12/14 10:24

    何志偉下戰帖邀蔣萬安辯論 「是否同意重啟核四？」
    新北公投選民數逾342萬人 新增179處投開票所
    2021/12/14 10:14

    新北公投選民數逾342萬人 新增179處投開票所

    回測績效戰勝大盤！富蘭克林國民理財機器人
    侯友宜千字文藍營譁然 朱立倫：國民黨必須有自己的立場
    2021/12/14 09:44

    侯友宜千字文藍營譁然 朱立倫：國民黨必須有自己的立場
    胡，怎麼說》侯友宜的選擇「不選擇」、不選擇的「選擇」！
    2021/12/14 09:17

    胡，怎麼說》侯友宜的選擇「不選擇」、不選擇的「選擇」！

    傳產拚能源轉型 台泥繳出漂亮成績單
    侯友宜長文談公投 音地大帝：比朱立倫「淡水阿嬤」還廢！
    2021/12/14 00:06

    侯友宜長文談公投 音地大帝：比朱立倫「淡水阿嬤」還廢！
    侯友宜晚間長文談公投 曾點名開砲的徐巧芯這樣說
    2021/12/13 23:30

    侯友宜晚間長文談公投 曾點名開砲的徐巧芯這樣說
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播