公投倒數台中立委上街頭宣講 籲民眾投下4個不同意票

公投倒數，民進黨立委莊競程、市議員曾朝榮14日一早到街頭宣講。（記者許國楨攝）

2021/12/14 10:37

〔記者許國楨／台中報導〕12月18日公投倒數，民進黨立委莊競程、市議員曾朝榮全力衝刺，14日一早與服務處人員手持「核四重啟不同意、核災核廢才遠離」、「禁止美豬不同意、台美貿易更順利」、「公投不要綁大選、投票才不費時間」、「三接遷移不同意、增氣減煤好空氣」宣傳看板，在北屯路與進化北路口宣講，爭取民眾支持投下4個不同意票。

由於適逢上班時間，吸引許多經過民眾注目眼光，有支持者比出X的手勢呼應，也有駕駛搖下車窗加油打氣，莊競程與服務處主任蔡碧玉隨後並站上「四個不同意」宣講車，到北屯區北屯市場、東山市場等人潮聚集地方爭取民眾支持。

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莊競程表示，民進黨身為執政黨，非常負責任到各地舉辦公投說明會，就是希望所有民眾可以深入了解18日舉行四項公投的內容，以及對台灣未來民主、經濟、能源以及空氣品質的影響，做出最正確的選擇，反觀國民黨，對於四項公投網內互打、邏輯不清，他們就是要犧牲台灣的未來，來換取他們自身的利益。

莊競程強調，為了台灣永續安全，核四重啟不同意！為了台灣走入國際，禁止美豬不同意！為了守護民主不倒退，公投綁大選不同意！為了台中有好空氣，三接遷移不同意！他拜託大家持續相信真正照顧台灣人民的民進黨，12月18日一定要站出來力挺台灣，投下「4張不同意」，讓「台灣更有力」。

曾朝榮說，反對萊豬，卻不反對萊牛；反對日本核食，卻是主張重啟核四；珍愛23公頃的藻礁，就是不珍愛232公頃的藻礁；2004年反對公投綁大選，現在卻是主張公投綁大選，根本是要來亂台灣。

公投倒數，民進黨立委莊競程、市議員曾朝榮14日一早到街頭宣講。（記者許國楨攝）

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