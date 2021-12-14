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    痛心尼加拉瓜斷 吳釗燮：民主和威權陣營激烈角力

    吳釗燮強調，台灣站在民主陣營，是該感到驕傲的事情。（記者塗建榮攝）

    吳釗燮強調，台灣站在民主陣營，是該感到驕傲的事情。（記者塗建榮攝）

    2021/12/14 09:34

    〔記者呂伊萱／台北報導〕「2021台美日三邊印太安全對話」今天登場，外交部長吳釗燮在尼加拉瓜斷交事件發生後首次出席公開活動。吳釗燮受訪時說明此次斷交的國際情勢背景，是民主和威權陣營激烈角力，外交部人員已盡最大努力，但國際情勢不會等待。吳釗燮並強調，台灣站在民主陣營，是該感到驕傲的事情。

    「台美日三邊印太安全對話」是由外交部委託台美日三地智庫，遠景基金會、新美國安全中心及日本國際問題研究所共同舉辦。今年邀集日本前首相安倍晉三、美國國務院民主人權暨勞工局副助卿巴斯比（Scott Busby）、美國前國安顧問歐布萊恩（Robert C. O’Brien）等政要發表演講，並有台美日國會議員及專家學者與談交流。

    針對尼加拉瓜斷交事件，吳釗燮受訪表示，國際局勢劇烈變化，以美國為首的民主陣營和中俄為首的威權陣營激烈角力，尼國上月大選，做了痛心的事情，包括將挑戰總統權威的人抓起來關或是消失，引起美國陣營制裁，在這狀況下，尼加拉瓜找上一樣被民主峰會被排除的中俄陣營，然後挑了這個時機下手，這是複雜的國際情勢背景。

    吳釗燮說，看到尼加拉瓜離我們而去很痛心，外交部盡非常大力量維持邦交國，但國際情勢變化不會停止也不會等待我們。後續撤館、館產及人員安排和雙方協議等，都陸續處理中，希望很快能有結果出來。有重大事項會向國人報告。吳釗燮強調，外交部同仁為捍衛邦交國盡了最大努力，對於中國不顧台灣人民感受、掠奪我們的邦交國，相信國人同胞感受度都一樣，對中國強力譴責。

    吳釗燮最後說，看到最近民主和威權陣營激烈對抗的局勢升高，安倍首相所說的話，我們應該銘記在心，民主峰會上唐鳳與蕭美琴受邀致詞是少數幾個受邀致詞的代表之一，這是我們應該感到驕傲的事情，台灣應該站在民主陣營。

    外交部長吳釗燮今天出席「2021台美日三邊印太安全對話」。（記者呂伊萱攝）

    外交部長吳釗燮今天出席「2021台美日三邊印太安全對話」。（記者呂伊萱攝）

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